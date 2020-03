Ricardo Piatti: “Jannik aime ce sport, il veut être le meilleur”

Nous savions tous que 2020 ne serait pas une saison facile pour Jannik Sinner. L’Italien, après un bond de près de 500 positions au cours de l’année précédente, fait face au nouveau calendrier parmi les cent meilleurs au monde, pratiquement obligé de disputer les plus grands événements de la tournée. Avec un bilan de quatre victoires dans ses sept tournois disputés, l’arrivée du coronavirus a stoppé son évolution. Dieu merci, depuis ATP ont profité de la quarantaine pour parler à Ricardo Piatti et sa paroisse sur ce voyage qu’ils tracent. Depuis leurs débuts, leur arrivée dans l’élite et, bien sûr, le formidable avenir qui les attend.

“J’ai toujours recherché un niveau supérieur à ce que j’avaisse demandant si ce serait assez bon comme pour battre les différents gars du circuit qui étaient au-dessus de moi, ceux qui ont disputé les tournois Futures, Challengers et, plus récemment, ATP », avoue celui de San Candido, actuel n ° 73 du classement masculin, montrant cette confiance c’est quelque chose qui fonctionne aussi. Plutôt, quelque chose qui se construit au fil des semaines.

Son entraîneur se souvient avec émotion de la première fois qu’elle a eu de ses nouvelles. «Je l’ai vu pour la première fois quand il avait 12 ans, dans un tournoi à Milan où il a perdu 6-1 et 6-2. C’était un joueur différent, il essayait de changer son jeu. Il avait une attitude gagnante, il n’essayait pas seulement de passer le ballon au-dessus du filet. On pouvait dire qu’il était calme, qu’il pouvait contrôler son esprit, en plus de très bien frapper le ballon. Sa personnalité est maintenant plus forte et, contrairement à de nombreux autres joueurs que j’ai entraînés, Je peux lui parler ouvertement pendant une demi-heure après une perte, au lieu d’avoir à attendre le lendemain. Je pourrais parler de tennis avec lui pendant six heures, il adore ça. Il n’est jamais distrait, il préfère regarder un match Federer-Nadal plutôt que d’aller au cinéma », célèbre l’entraîneur, l’un des plus respectés du circuit.

«J’aime mon travail, c’est pourquoi je le fais depuis 40 ans. Jannik est une personne très particulière, il aime son sport et il veut être le meilleur, il veut s’améliorer tous les jours et il fait tout son possible pour cela. Il regarde beaucoup de matchs, s’entraîne tout le temps, et non parce qu’il est obligé de le faire. Il sait très bien ce qu’il veut, c’est très facile de consacrer sa vie à ce travail pendant une ou deux saisons, mais j’ai essayé de lui inculquer que vous devez consacrer votre vie au sport pendant au moins quinze ans»Renforce l’entraîneur de 62 ans, la personne qui veille sur le chemin de Jannik.

“Je n’ai jamais douté si j’étais ou non un bon joueur de tennis, car je suis un travailleur acharné, mais avant j’étais beaucoup plus mince et plus petit que maintenant”, explique le dernier champion des finales ATP Next Gen. «Tout s’est passé très rapidement jusqu’à ce que je sois au sommet, mais avant cela, j’avais besoin de cette confiance pour trouver mon niveau. Au tennis, vous pouvez gagner des matchs et des tournois, mais vous pouvez également perdre les quatre premiers tours consécutivement, donc jouer des tournois au-dessus de mon âge a été une excellente décision. D’une certaine manière, j’ai suivi le chemin le plus difficile, mais cela m’a aidé à créer des attentes et à me mettre plus de pression. Vous vous sentez comme vous devez gagner le prochain match, ou ce point exact, puis vous passez par dessus bord. C’est la façon, pour comprendre chaque résultat, un processus d’apprentissage quotidien », valorise le même joueur qui, il y a un an, en mars 2019, était 322 au classement.

Une explosion survenue prématurément, même si Piatti savait à tout moment que le projet finirait par être un succès. «Il travaille beaucoup mais à peine rêvé. Je me souviens l’avoir vu perdre dans certains tournois 6-1 et 6-0, mais le lendemain, il est retourné à l’Académie et s’est entraîné avec la même attitude que d’habitude. Je voulais juste devenir bon et passer à autre chose. Nous avons commencé à jouer à Futures and Challengers, où il était lui-même étonné de leur niveau. Quand il a commencé à gagner des joueurs de haut rang, c’est quand il a compris leur niveau, ce n’était plus une surprise. Lorsqu’il a remporté son premier Challenger à Bergame, je lui ai dit: «Ne soyez pas surpris, le niveau de l’autre joueur était plus bas, vous étiez meilleur. Maintenant, nous devons trouver de meilleurs rivaux». L’objectif était de toujours jouer avec des joueurs de tennis plus âgés pour voir s’il était capable de trouver des solutions. Je voulais lui faire voir que les joueurs plus âgés ne se soucient pas de lui. “

Et c’est ainsi que les événements ont commencé à se produire, avec le bon environnement, une confiance qui allait de plus en plus et un joueur en avance sur sa génération. «J’étais en forme, je me sentais bien sur le terrain, tout dépendait de mon plan de match et pas tellement de la confiance que j’avais: l’important était le plan dicté, ce que je devais faire sur le terrain. Une grande foule peut vous donner beaucoup d’énergie, ce qui est toujours important pour le joueur, c’est là que vous devez rester calme et ne pas devenir nerveux. Gagner le titre à Bergame au début de 2019, un an après une entorse à la cheville, a certainement été un déclencheur pour de nouvelles améliorations. Plus tard, Quand j’ai battu Monfils dans le tournoi d’Anvers, je savais jusqu’où je pouvais aller“Dit l’Italien, marquant où étaient ses tournants.

Maintenant, le coronavirus nous empêche de voir Sinner en action, bien que cela ne signifie pas que nous ne savons pas quelles seront ses étapes. Pour le moment, nous savons qu’il continue avec son équipe à Monte Carlo. «Il est revenu des États-Unis vendredi dernier, depuis lors, il travaille une fois le matin et une fois l’après-midi. Quand la situation se stabilise un peu, l’idée est de rentrer en Italie, à notre Académie », confirme Piatti. “Nous avons décidé qu’il n’y aura pas de tennis sur le court pendant une semaine ou dix jours. Comme nous ne savons pas non plus quand les tournois commenceront, nous ne savons pas quand intensifier nos efforts dans un domaine ou un autre », précise le coach.

Ricardo connaît très bien le trésor entre ses mains et, à l’époque, il est devenu un homme d’illusion, avouant que Jannik devrait terminer sa carrière avec plusieurs tournois du Grand Chelem dans sa valise. Maintenant que tout s’est un peu calmé, même s’ils ont encore 18 ans, l’entraîneur préfère se mettre dans les jarres de temps et de patience pour éviter que les choses tournent mal. “L’autre jour, un médecin a fait une étude sur lui et il devrait encore grandir, environ quatre centimètres. Maintenant, il doit jouer et travailler au quotidien, mais nous devons trouver le bon équilibre pour ne pas le pousser trop fort. Quand il aura 22-23 ans, il sera prêt à participer à des tournois plus importants. »

.