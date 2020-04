Riccardo Piatti veut que John McEnroe l’aide avec Jannik Sinnner la saison prochaine

Riccardo Piatti, l’entraîneur du joueur de tennis italien Jannik Sinner, a déclaré qu’il voulait que la légende du tennis John McEnroe l’aide avec son nouveau protégé l’année prochaine. Piatti a parlé lors d’une émission Facebook Live de l’entrepreneur numérique et diffuseur Marco Montemagno où il est apparu aux côtés de Sinnner.

L’Italien de 61 ans, qui a travaillé avec Novak Djokovic, Ivan Ljubičić, Richard Gasquet, Maria Sharapova et Milos Raonic, a commenté dans le passé: “John (McEnroe) est un grand partisan de Jannik, je lui ai récemment envoyé un message disant que dans un an, il aurait dû me donner un coup de main: «J’ai besoin de toi», dis-je.

John aime jouer et ne parler que du tennis. “Plus tôt cette année, McEnroe a déclaré que Sinner était l’un des jeunes les plus talentueux qu’il avait vus au cours de la dernière décennie.”[Sinner’s] le potentiel est de remporter de nombreux tournois du Grand Chelem.

Il est l’un des enfants les plus talentueux que j’ai vus depuis 10 ans. Il va être un peu chassé lui-même et les gens vont creuser un peu plus et ne veulent pas perdre contre un jeune de 18 ans. Il va donc devoir faire face à cela.

Mais je suppose que dans quelques années, vous allez le voir dans le top 10 du jeu. Donnez-lui deux ou trois ans à coup sûr, je crois. “En parlant de l’arrêt actuel du tennis et de tous les sports en raison de la pandémie mondiale, Piatti dit:” Pour les jeunes, l’entraînement aide maintenant à grandir alors qu’il y a des joueurs intermédiaires qui peut-être jouent également à des fins monétaires et peuvent désormais perdre du terrain.

Le meilleur jeu pour le plaisir, il suffit de voir le post de Federer jouant avec les murs. Ils ont des compétences de gestion différentes, en particulier je pense à Roger. Il a perdu à Wimbledon en 2016 contre Raonic, puis a joué la Hopman Cup et est retourné directement à l’Open d’Australie où il a commencé à lutter mais a ensuite remporté le tournoi.

“Sinner a également donné son avis sur l’arrêt du tennis, en disant que c’est une expérience complètement nouvelle pour les jeunes joueurs.” Je pense que, surtout pour les jeunes, c’est une chose totalement nouvelle et je pense qu’il sera difficile de revenir aux compétitions après une période très longue. Nous devons travailler et nous devons nous préparer pour ce moment. ”