Richard Gasquet à propos de sa blessure au genou «J’ai mal depuis Bâle»

Le Français Richard Gasquet a fait le point sur sa blessure au genou qui a conduit à son retrait de l’Open d’Australie, dans une interview au quotidien français L’Equipe. Le Français a annoncé son retrait de l’Open d’Australie de Melbourne il y a quelques jours.

Gasquet dit: «Non, je n’étais pas du tout prêt. Je n’ai pas joué suffisamment de sets d’entraînement, c’est compliqué quand on arrête de jouer pendant deux mois et demi. J’aurais pu jouer, mais je ne suis pas compétitif ». Le Français poursuit: “J’ai toujours souffert depuis Bâle.

Je n’avais pas pu jouer à Bercy auparavant. J’ai des kystes du genou qui sont revenus trois ou quatre fois. J’ai fait quatre infiltrations pour qu’il parte et là, ça va mieux depuis quinze jours, j’ai l’impression que c’est passé.

J’ai eu le même problème à Dubaï en 2017. J’avais déjà fait une infiltration et ça s’est passé. Mais là, c’est plus compliqué. Cela fait quelques jours que j’ai repris l’entraînement. J’étais allé à Marrakech pour la préparation, ça s’était bien passé les quatre et cinq premiers jours et j’avais encore mal le dernier jour.

Il fallait encore considérer que “Gasquet est le troisième joueur notable du côté masculin à se retirer du tournoi – après l’ancien n ° 1 mondial Andy Murray et l’ancien champion de l’US Open Juan Martin del Potro. L’Open d’Australie débute à Melbourne en janvier 20e.