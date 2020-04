Richard Gasquet fait l’éloge de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer

L’ancien numéro 7 mondial Richard Gasquet a fait l’éloge des Big Three car il pense qu’ils sont les “trois meilleurs joueurs” de l’histoire du tennis. Le groupe des Trois Grands – composé de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer – a dominé le Tour au cours de la dernière décennie et demie.

La domination des Big Three a été à son meilleur au niveau du Grand Chelem au cours des dernières années, car il n’y a pas eu de champion majeur en dehors du groupe depuis que le Suisse Stan Wawrinka a remporté le titre de l’US Open en 2016.

Richard Gasquet: “Le tennis est le pire sport avec une telle crise”

Comment vivez-vous la domination de ces trois hommes?

C'est difficile. Ce sont les trois meilleurs joueurs de l'histoire. Il ne faut pas l'oublier.

Le ralentissement des surfaces a-t-il accentué cette domination?

Non. Djokovic aurait gagné la même chose, Federer aussi. Nadal a peut-être perdu un ou deux matches de plus, mais c’est discutable. C’est tout simplement une génération extraordinaire.

Verrons-nous à nouveau trois géants comme eux?

Je ne pense pas, non.

Gasquet, 33 ans, a un record perdant contre chaque membre du Big Three Group – cela a été particulièrement difficile contre le n ° 2 mondial Nadal car il a perdu chacun des 16 matches joués contre l’Espagnol.

Le Français a une victoire et 13 défaites contre le numéro un mondial Djokovic, tandis qu’il a deux victoires et 18 défaites contre Federer, champion record du Grand Chelem à 20 reprises.