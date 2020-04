Richard Gasquet, Monte-Carlo et une histoire de beauté

Monte-Carlo est synonyme de précieuses photos. Synonyme de côte, de mer et de ce ciel immaculé qui baigne la Côte Bleue. Il est synonyme de yachts et de grands navires, avec des personnes à revenu élevé. C’est l’une des enclaves les plus proches de la définition du “paradis” dans la vieille Europe. Monte-Carlo est aussi, cependant, la capitale d’une petite principauté, à l’ombre d’une des plus grandes puissances historiques. C’est, pour beaucoup, un lieu de personnes qui fait semblant et fait semblant. Des casinos, une fiscalité laxiste et une population très unie, un mélange de grandes stars qui y rendent hommage avec le pourcentage douteux des Monégasques.

Si Richard Gasquet était un lieu, ce serait Monte-Carlo. Ce serait parce que, d’un petit coup d’œil, vous seriez absolument fasciné par ce que vous voyez. Vous souhaiteriez immédiatement y vivre. Après le temps, vous réalisez que peut-être que ça ne vaut pas tant que ça, qu’il est trop petit pour vous et qu’il ne s’agit pas de votre environnement. Quelque chose de similaire s’est produit avec la carrière de l’un des grands prodiges du siècle dernier, qui n’a pas répondu aux attentes excessives qu’il avait initialement engendrées.

Et tout a commencé à Monte-Carlo. Comme si le destin retenait ce clin d’œil macabre pour établir cette connexion impromptue. “C’était un garçon. Je me souviens qu’ils m’ont donné une invitation et que j’ai voyagé avec ma mère et mon père là-bas. Je n’aurais jamais imaginé gagner Squillari et jouer contre Safin. C’était un rêve, c’était mon rêve de jouer au tennis et de le faire là-bas.” Il s’agissait de sa première victoire ATP, à seulement 15 ans. C’était en 2002; 16 plus tard, Gasquet remporte également sa 500e victoire en Principauté. Fermer le cercle, bien sûr.

Entre les deux, le joueur de tennis de Béziers a laissé une performance à retenir qui renforce le sentiment de «ce qui pourrait être et ce qui ne l’était pas». Ne me confondez pas: la trajectoire du français est absolument enviable, digne d’un magnifique joueur et possesseur d’une longévité et d’une régularité plus que méritoires. Mais en 2005, trois ans après sa première apparition, Richard affronta Federer et Nadal consécutivement et avait l’air féroce aux yeux des deux. “Une star est née”, a commenté le commentateur après sa victoire sur Roger en quarts. “Nadal l’emporte dans le premier de nombreux classiques”, a déclaré Eurosport après les demi-finales, comme si ce qu’ils venaient d’assister était une indication directe du succès et de l’élite.

http: //

C’était vraiment le cas. Gasquet avait 18 ans et tout pour réussir. C’était l’espoir que le tennis français attendait et semblait avoir ce mélange de caractère et de jeu précieux qui tombe amoureux de là-bas. Il est venu de remporter deux Challengers d’affilée, au bord du top 100 et en essayant de laisser derrière lui quelques inconvénients. À Monte-Carlo, elle a explosé avec la même virulence que ses revers parallèles. Ses coups de bas avaient du vrai poison, et surtout: il avait 18 ans. Cela promet d’être la première exposition de beaucoup.

Avant Roger, Richie a sauvé les balles de match et a clôturé le match avec un énorme revers parallèle. C’était un Federer qui, pour mettre les choses en contexte, n’a perdu que 4 matchs au cours de la saison. 4. Safin, Gasquet, Nadal et Nalbandián ils étaient les seuls capables de le renverser cette saison. Le lendemain, le plus difficile à ce jour: Rafael Nadal, le jeune Coria avait déjà appelé “le meilleur joueur de terre battue du monde” avant d’atteindre la finale et avec qui il n’avait que deux semaines.

Ce doit être la première de nombreuses batailles, non? C’était le destin, deux races entrelacées qui devaient se battre pour le trône à l’avenir. Richard était jeune et fou et a montré des niveaux d’agressivité que nous avons rarement vu dans sa carrière. Son objectif était de manger les deuxièmes services de Nadal, frappant le ballon avec autant de force que possible. Bien planté avec les jambes au bas de la piste, son revers a permis de jouer. Premier set et rupture dans le second. Oh, et seulement 18 ans. L’avait-il déjà dit?

Malheureusement, ce niveau de jeu irréel ne pouvait pas être maintenu face à l’énorme usure physique avec laquelle Richard portait. Rafa l’a emporté, mais Gasquet a été applaudi. Et mérité. Quelque temps plus tard, entre des sanctions pour dopage présumé, une gêne physique de temps en temps et une stratégie sur la voie douteuse, L’étoile de Gasquet a continué à briller mais à une intensité beaucoup plus faible que nous en venons tous à apercevoir un jour. Dans ses fenêtres, il n’y a pas de Masters 1000, pas même d’ATP 500. Sans parler des Grands Chelems. Mais si quelque chose est vrai, c’est que nous nous en souviendrons tous. Ce revers, l’un des plus élégants et vertueux de l’histoire de ce sport, restera dans nos rétines comme s’il venait d’un flash photo concerné.

Parce que Gasquet est beauté et la beauté ne peut pas être parfaite. Et, avec toutes ses imperfections, vous devez l’embrasser sans penser à ce que cela pourrait être. Pendant… nous aurons toujours Monte-Carlo.

.