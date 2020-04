Richard Gasquet rappelle sa victoire contre Roger Federer à Monte Carlo en 2005

Exactement quinze ans après sa première victoire contre Roger Federer au Monte Carlo Masters, Eurosport a interviewé Richard Gasquet pour voir quels souvenirs les Français gardent de cette victoire. De son mieux, peut-être … “L’un des plus dont on parle, de toute façon”, a déclaré Gasquet.

«C’est le match qui m’a fait« exploser »pour de bon aux yeux des gens, après une saison 2004 difficile au cours de laquelle j’ai eu du mal à confirmer les attentes qui m’attendaient depuis tant d’années. Il y a la victoire et il y a le scénario aussi avec cette balle de match assez incroyable, qui reste en moi comme une image forte.

Je tire un revers en passant à la fin de la course, je vois Federer battu au filet, et je me rends compte que je viens de le battre … Ce dépassement, je l’ai refait quelques fois plus tard dans ma carrière mais celui-là, ça reste en moi … Bien sûr, il y avait beaucoup dans cette victoire.

J’en ai beaucoup entendu parler. Mais contrairement à la victoire sur Squillari [Gasquet’s first Masters 1000 victory, at the age of 15] trois ans plus tôt, cette victoire m’a fait du bien. A 15 ans, j’ai eu du mal à gérer le fait que je sois devenu un «phénomène de foire».

Là, cette fois, j’étais prêt. D’ailleurs, j’ai eu une belle saison après ça ». Gasquet a remporté le match 6-7, 6-2, 7-6 (8) en deux heures et vingt minutes. Il s’est par la suite incliné devant Rafael Nadal en demi-finale. “C’est devenu un match énorme”, a ajouté le Français. “Et plus ça progressait, plus j’y croyais.”