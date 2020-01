«Rien n’a fonctionné avant Melbourne, pas seulement mon service»

Alexander Zverev a été le leader de la nouvelle génération de tennis, remportant trois titres Masters 1000 et les finales ATP tout en terminant parmi les quatre premiers quatre deux années consécutives. La chance de l’Allemand a changé en 2019, luttant pour trouver son meilleur tennis et ne remportant qu’un seul petit titre, en faisant assez pour se retrouver à la finale de l’ATP mais perdant la lame qu’il avait les années précédentes.

Les choses se sont encore aggravées pour le jeune à la Coupe ATP au début de la nouvelle saison, perdant les trois matches et atteignant le fond après une terrible performance au service et avec les éléments de son jeu en général.

En route vers Melbourne sans pression ni attentes, Zverev a travaillé dur pour atteindre le niveau supérieur, marquant cinq victoires pour accéder aux premières demi-finales majeures, participant à deux quarts de finale de Roland Garros au cours des deux dernières années.

Lors du quart de finale, Alexander a pris un lent départ contre Stan Wawrinka avant de battre le Suisse 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 en deux heures et 19 minutes pour réserver la place dans les quatre dernières où il jouera Dominic Thiem vendredi.

Atteignant 80% du premier service, Zverev s’est cassé trois fois et a effacé ce déficit avec cinq ruptures sur son décompte, dominant après le premier match et terminant la rencontre avec 34 respectables vainqueurs et 28 fautes directes.

Wawrinka a pris une pause au début du deuxième match et a étendu l’avantage à un 4-0 suite à un coup droit lâche de Zverev qui n’avait pas encore trouvé ses coups. Au service de l’ensemble, Wawrinka a tenu avec un vainqueur de service dans le septième match, se tenant fort jusqu’à présent et espérant plus de la même chose dans le reste de l’affrontement.

En l’absence d’erreurs supplémentaires, Alexander a commencé à mieux jouer dès le deuxième set, produisant cinq prises parfaites à l’amour et volant le service de Stan au huitième match pour passer 5-3. Au service de l’ensemble, le jeune a tiré trois gagnants pour prendre de l’élan après 58 minutes, ignorant ce début terrible et trouvant son meilleur tennis à ces moments-là.

Ils ont entamé le troisième set avec des pauses consécutives et c’est Zverev qui a bien servi dans les matchs restants, augmentant la pression de l’autre côté du filet et réalisant une pause à 2-2 lorsque Stan a réussi une tranche de revers.

Le Suisse a sauvé deux points de set lors du neuvième match pour prolonger le set avant que l’Allemand ne tienne à 30 dans le prochain match pour passer de deux sets à un devant, ayant l’air bien de franchir la ligne d’arrivée au prochain match. Wawrinka n’a pas pu faire grand-chose non plus dans le set numéro quatre, avec rien à travailler sur le retour et deux pauses qu’il a subies pour pousser Zverev au-dessus.

Alexander a cassé au premier match grâce à un revers lâche de Wawrinka et a pris une autre pause dans le troisième match après une erreur de revers du Suisse qui s’éloignait de plus en plus d’un résultat favorable.

Un vainqueur de service a envoyé le jeune 4-0, gaspillant des chances de pause lors du prochain match, mais scellant l’accord sur son service à 5-2 pour réserver la place en demi-finale, son premier en carrière à ce niveau. “C’est formidable d’atteindre la première demi-finale majeure.

J’ai gagné d’autres grands tournois comme les finales ATP et les Masters 1000, mais je n’ai jamais pu franchir cette barrière au Slams. Je suis heureux d’être en demi-finale, battant Stan qui a joué un grand tournoi, éliminant Daniil Medvedev en cinq sets.

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu; vous ne pouvez pas imaginer combien cela signifie pour moi et j’espère que c’est la première des nombreuses demi-finales sur la grande scène pour moi. Si j’arrive à la finale, ce sera ma journée la plus importante dans une carrière; jusqu’à présent, ce doit être la finale de l’ATP.

J’ai travaillé très dur sur mon service avant l’Open d’Australie; la Coupe ATP s’est avérée être un désastre pour moi et c’est un Grand Chelem et un endroit pour jouer votre meilleur tennis, ce que je fais en ce moment. J’avais lutté avec à peu près tout au cours des semaines et des mois précédents; ce n’était pas seulement mon service. ”