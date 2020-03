“Rihanna peut faire tout ce qu’elle veut” – Naomi Osaka

La numéro dix mondiale Naomi Osaka a récemment fait une apparition au Confessional Carts de Tennis Channel. Avec toute la tournée de tennis fermée jusqu’en juin et les terrains désolés, Tennis Channel a publié son épisode intéressant avec Osaka.

Le typhon japonais Osaka a répondu à quelques questions sur elle-même. On lui a demandé: “Quelqu’un avec qui vous aimeriez passer une journée?”

La double championne du Grand Chelem veut vraiment échanger des vies avec la chanteuse Rihanna et vivre sa vie pendant une journée. »Rihanna. Parce que je sais qu’elle travaille très dur, mais personne ne le voit jamais, donc je veux juste voir son éthique de travail. Rihanna peut faire ce qu’elle veut », a répondu le Japonais.

Auparavant, Osaka a partagé son influence sur la dimension à la mode de Rihanna. «La belle méchante maintenant. Le seul et unique Rih Rih. J’ai commencé à lui prendre beaucoup de choses mais maintenant j’ai compris ce qui fonctionne pour moi et je suis juste un peu effrayé », a-t-elle déclaré.

Naomi Osaka

“Li Na juste pour le plaisir” – Naomi Osaka

Passons à son entrevue sur le chariot confessionnel. On lui a en outre demandé: «Si vous pouviez choisir un joueur à la retraite avec qui jouer en double, qui serait-ce?»

Osaka a révélé qu’elle aimerait partager les courts avec la légende américaine Andre Agassi ou l’as asiatique Li Na. La star chinoise Li Na a été le premier joueur de tennis asiatique à remporter un Grand Chelem.

Elle l’a fait deux fois et a atteint un classement de deuxième rang mondial. Quelques années plus tard, l’as de tennis haïtiano-japonais Osaka est devenu le deuxième visage du continent peuplé d’Asie à remporter deux tournois du Grand Chelem.

De plus, Naomi a été le premier joueur asiatique à obtenir le badge numéro un mondial. «Je voudrais jouer avec Andre Agassi. Ou Li Na. Li Na juste pour le plaisir parce que je sais qu’elle va être super gentille et je vais souvent dire désolée et elle va être cool à ce sujet », a-t-elle déclaré.