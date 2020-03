Rituels de Rafael Nadal: le mécanisme derrière le rythme

Les joueurs de tennis sont connus pour avoir d’étranges rituels de match. Rafael Nadal est en tête de liste et a l’une des routines les plus excentriques sur le terrain. L’Espagnol est assez célèbre pour ses caprices de match uniques. Cependant, beaucoup doutent des rituels de Rafael Nadal et estiment qu’il souffre de TOC – trouble obsessionnel-compulsif. Nadal contredit le jugement populaire.

Le Majorquin a une liste de superstitions, qu’il appelle sa routine. Il a une série d’habitudes bien documentées qui l’aident apparemment à rester concentré dans le jeu. Même s’il nie souffrir d’un trouble obsessionnel-compulsif, il a besoin que ces choses soient faites d’une manière certaine et exacte avant, après et pendant ses matchs.

«Quand je fais ces choses, cela signifie que je suis concentré»: Nadal

Lorsque Nadal entre sur le terrain, il place légèrement sa boisson énergisante devant sa bouteille d’eau. Il s’assure également que les deux étiquettes apposées sur les bouteilles font parfaitement face au tribunal. À chaque changement de manche, il prend des gorgées des deux bouteilles et s’assure qu’elles sont parfaitement alignées sur le terrain où il va jouer.

«J’ai posé les deux bouteilles à mes pieds, devant ma chaise à ma gauche, l’une derrière l’autre, en direction diagonale du terrain. Certains l’appellent superstition, mais ce n’est pas le cas. S’il s’agissait de superstition, pourquoi continuerais-je à faire la même chose encore et encore, que je gagne ou que je perde? C’est une façon de me placer dans un match, d’ordonner mon environnement pour correspondre à l’ordre que je recherche dans ma tête. ” dit Nadal.

L’un des autres rituels célèbres de Rafael Nadal comprend sa routine avant de servir. Il place ses cheveux derrière son oreille, tire son nez et ajuste son short tout en faisant rebondir la balle. De plus, il s’essuie après chaque point. Beaucoup accusent Nadal d’utiliser cette routine comme une tactique pour briser l’élan et le rythme de ses adversaires. Cependant, Nadal a expliqué que ces routines sont pour ses avantages psychologiques.

«C’est quelque chose que vous commencez à faire, c’est comme une routine. Quand je fais ces choses, cela signifie que je suis concentré, je suis en compétition – c’est quelque chose que je n’ai pas besoin de faire, mais quand je le fais, cela signifie que je suis concentré », a-t-il ajouté.

La série des rituels de Rafael Nadal

Nadal prend une douche glaciale, 45 minutes avant le match.

Il porte les deux chaussettes à la même hauteur.

Il porte une raquette sur le terrain et cinq raquettes dans son sac.

Enlève la veste en sautant, face au public.

Il place toujours ses bouteilles dans la même position exacte.

Saute au filet pendant le tirage au sort.

Fonctionne à la ligne de base pour les échauffements

Il place ses cheveux derrière son oreille et tripote son short ou ses sous-vêtements avant chaque service.

Traverse la ligne de touche uniquement avec son pied droit et évite de marcher dessus.

Nadal utilise une serviette après chaque point.

Il s’assure que son adversaire traverse le filet avant de le faire lors d’un changement.

Il sirote sa boisson énergisante puis son eau, toujours dans le même ordre.



