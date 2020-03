Rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal: 22 heures de marathon sur ESPN

Il y a seize ans à Miami, Roger Federer et Rafael Nadal ont écrit le premier chapitre de ce qui allait devenir l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport, se faisant face 40 fois et se battant lors de la finale de neuf tournois majeurs.

Leur dernière rencontre a eu lieu en demi-finale à Wimbledon l’année dernière et deux grands rivaux devront attendre quelques mois pour un éventuel 41e match, avec un coronavirus arrêtant la saison de tennis au moins jusqu’en juin mais probablement encore plus.

ESPN a préparé le marathon Roger Federer contre Rafael Nadal de 22 heures pour ses téléspectateurs, apportant six duels consécutifs entre les Suisses et les Espagnols, tous de l’Open d’Australie et de Wimbledon. L’action commence avec la finale de Wimbledon 2006 que Roger a remporté 6-0, 7-6, 6-7, 6-3 en deux heures et 58 minutes, évinçant le rival en amélioration qui n’était pas un concurrent pour le Major sur gazon dans la précédente ans.

Federer a forcé plus d’erreurs que Nadal et a pris le dessus dans les échanges les plus courts et moyens pour forger le triomphe, ouvrant une avance de 5-1 dans le quatrième set et scellant l’accord trois matchs plus tard pour lever le quatrième titre consécutif de Wimbledon en tant que troisième joueur de l’ère Open après Bjorn Borg et Pete Sampras.

Après cela, nous nous rendons à l’Open d’Australie 2012 et à leur bataille en demi-finale que Nadal a remporté 6-7, 6-2, 7-6, 6-4 après trois heures et 42 minutes exténuantes. Nadal a perdu le service trois fois et a pris six pauses pour franchir la ligne d’arrivée en premier, profitant de plus de 50 erreurs directes de la part du Suisse et contrôlant le rythme dans les échanges les plus courts pour franchir la ligne d’arrivée en premier et passer en finale.

En 2007, Roger a égalé le record de l’ère ouverte de Bjorn Borg avec cinq couronnes consécutives à Wimbledon, battant Rafa 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2 en trois heures et 45 minutes. Lors de son deuxième match de championnat consécutif à Wimbledon, Nadal a produit un tennis encore meilleur qu’il y a un an, remportant seulement sept points de moins que Federer qui a tout recommencé dans le set décisif pour maintenir le trophée pour une autre année.

L’Open d’Australie 2017 a été l’une de leurs plus belles histoires, avec à la fois des problèmes de blessures en 2016 et un rebond pour établir une autre finale majeure. Cette fois, c’est Federer qui a décroché un triomphe 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 en trois heures et 38 minutes, remportant la 18e couronne majeure et réalisant le meilleur retour possible.

Avec son revers amélioré, Roger est resté en contact avec Rafa dans les rallyes plus longs, surmontant un déficit de 3-1 dans le décideur pour remporter cinq matchs consécutifs et conquérir l’un des titres les plus exclusifs de sa carrière. En juillet 2008, Federer et Nadal se sont battus pour le titre à Wimbledon pour la troisième saison consécutive, mais avec un résultat différent de celui de 2006 et 2007.

Dans l’un des plus grands matchs de tous les temps, Rafa a renversé le roi du All England Club 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 en quatre heures et 48 minutes, scellant l’affaire juste quelques quelques instants avant l’obscurité totale et l’ajout du quatrième major à son décompte, juste après avoir eu 22 ans!

Nadal a repoussé 12 des 13 chances de pause et c’était à peine suffisant pour le conduire au-dessus de la ligne d’arrivée, abandonnant les troisième et quatrième sets dans les bris d’égalité avant de garantir une pause cruciale à 7-7 dans le décideur, scellant l’affaire après le diable dans le prochain match pour commencer une célébration massive de ce qui a été l’un des moments les plus fiers de son voyage au tennis.

À la fin de ce marathon, la foule ESPN pourra voir une autre rencontre épique de Melbourne 2009 que Nadal a remporté 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2, faisant un autre grand pas vers un Carrière Grand Chelem et conquête d’un titre majeur sur les trois surfaces différentes.

Il a dû produire à partir de ce tennis mondial en demi-finale et en finale, évincant Fernando Verdasco dans un autre marathon juste pour régler cet affrontement avec Roger et économiser suffisamment d’énergie pour abattre également les Suisses et soulever le trophée après quatre heures et 19 minutes. .

Roger a fait de son mieux pour rester en contact, forçant un décideur où Rafa l’a complètement dominé, perdant trois points derrière le tir initial et volant le service de Federer dans les matchs quatre et huit pour se déplacer vers le haut et écrire à nouveau l’histoire.