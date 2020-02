Robbie Farah, star de la ligue de rugby, demande à Eugénie Bouchard de sortir sur Twitter

La star de la ligue de rugby, Robbie Farah, a demandé à la star du tennis canadienne Eugenie Bouchard une date via Twitter. Farah, 36 ans, icône des Wests Tigers et ancienne prostituée de la NSW, qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière, est à Miami le match SuperBowl lundi entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City.

Il a demandé à Bouchard un rendez-vous sur Twitter avec deux tweets – le premier disant – ‘@geniebouchard vous allez sûrement boire un verre avec moi à Miami! [😘]»et le second disant« @geniebouchard si je me frotte, est-ce que j’obtiens 3 souhaits? Bouchard a obligé une demande de rendez-vous sur Twitter par le passé.

Il y a trois ans au Super Bowl 2017, un fan du nom de John Goehrke lui a contacté Twitter pour lui demander si elle irait avec lui si les New England Patriots remportaient le match de championnat de la NFL. Bouchard a accepté la date et les deux sont sortis ensemble à quelques dates cette année-là.

Reste à voir si le Canadien accepte Farah. Bouchard n’a reçu aucune réponse pour le moment. L’ancien numéro 5 mondial Bouchard a atteint les quarts de finale de l’Open d’Auckland WTA pour commencer l’année, puis a perdu au troisième tour des qualifications de l’Open d’Australie et au premier tour de la dernière épreuve ITF à Newport Beach.

@geniebouchard vous allez sûrement boire un verre avec moi à Miami! 😘 – robbie farah (@robbiefarah) 1 février 2020

@geniebouchard si je me frotte tu reçois 3 voeux? – robbie farah (@robbiefarah) 1 février 2020