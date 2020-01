Robert Farah, n ° 1 mondial, placé en suspension provisoire pour un test de dopage positif

Le colombien Robert Farah, le meilleur joueur de double au monde, a été officiellement mis en suspension provisoire mardi après son test positif pour un stéroïde interdit, selon un communiqué de presse de l’ITF.

L’ITF a déclaré que le champion de Wimbledon et de l’US Open en double n’avait pas exercé son droit de contester pourquoi il ne devrait pas être temporairement empêché de concourir. Farah a été testée le 17 octobre 2019 et le test positif a été confirmé par l’ITF et Farah le 14 janvier.

Il a été contraint de se retirer de l’événement ATP à Auckland et de l’Open d’Australie en cours en raison du test positif. Dans une déclaration publiée, Farah a déclaré que le test positif était probablement dû à la viande contaminée, la Boldenone (le stéroïde interdit pour lequel il avait été testé positif) étant fréquemment utilisée par les agriculteurs colombiens pour stimuler la croissance des vaches.

Dans le cadre de la procédure, Farah a maintenant été placé sous le coup d’une suspension obligatoire dans l’attente d’une audience pour résoudre l’affaire. Dans le communiqué, l’ITF a déclaré: “Robert Farah a été provisoirement suspendu en vertu de l’article 8.3.1 (c) du programme antidopage pour le tennis 2019, en attendant la détermination des charges retenues contre lui lors d’une audience complète …

M. Farah avait (et conserve) le droit de demander au président du tribunal indépendant convoqué pour entendre sa cause pourquoi la suspension provisoire ne devrait pas être imposée, mais a choisi de ne pas exercer ce droit à ce jour. “

Farah et son partenaire Juan Sebastian Cabal visaient à remporter leur troisième Grand Chelem consécutif en Australie après avoir remporté le Wimbledon et l’Open américain avant que le test ne l’oblige à se retirer.