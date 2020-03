Roberta Vinci raconte sa victoire de 2015 contre Serena Williams

L’Italie est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19, raison supplémentaire pour laquelle ses célébrités du tennis se sont mobilisées ces derniers jours pour soutenir les efforts visant à trouver une solution à la crise mondiale.

Jannik Sinner a lancé le #SinnePizzaChallenge, Fabio Fognini a exprimé son souhait d’acheter des masques chirurgicaux pour approvisionner les résidences pour personnes âgées, et maintenant Roberta Vinci a présenté un message destiné à aider les gens à traverser ces moments compliqués.

“Le Corriere [della Sera] m’a demandé de leur parler d’un événement de mon histoire sportive dans l’espoir qu’il puisse être un soutien “, a déclaré Vinci à ses abonnés Twitter.” Sans prétendre comparer deux situations si différentes, j’espère que mon expérience pourra nous encourager à ne pas donner “

Vinci – qui a maintenant pris sa retraite depuis deux ans – a raconté son incroyable victoire en demi-finale contre Serena Williams, ce qui, pour elle, signifie que l’espoir ne devrait jamais être abandonné. “Ces jours-ci, dans la vilaine situation d’urgence du coronavirus dans laquelle nous nous trouvons, je me suis souvenu du match que j’ai joué avec Serena Williams à New York en 2015”, a déclaré l’italien au Corriere.

“La veille, la battre semblait une mission impossible. Pourtant, sur le terrain, point après point, je me suis convaincu que je pouvais le faire. Le point est: ne jamais abandonner, tenir, faire confiance. Face à l’épidémie, nous restons unis, nous respectons les règles, nous restons chez nous.

Pendant que je vous parle, je regarde par la fenêtre et je vois un gars courir … Je descendrais et le giflerais! [I’d tell him:] «Mais où vas-tu? Quel exemple donnez-vous? “C’est ce dont nous avons besoin, un exemple.

J’aime penser que j’ai inspiré au moins une petite fille, ce jour-là, sur le court central de Flushing Meadows. J’espère que le message est passé: la victoire ne vient jamais par hasard, pour triompher, il faut travailler dur. Et avec le sacrifice de tout le monde, nous vaincrons le virus. “

