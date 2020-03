Roberto Bautista Agut appelle la FFT au report de Roland-Garros

La décision de la Fédération Française de Tennis (FFT) de – et par extension, le changement – du Open de France 2020 les dates du 20 septembre au 4 octobre ne se sont pas bien passées avec les joueurs. Commençant par Vasek Pospisil, qui a appelé la FFT pour avoir pris une décision unilatérale concernant le rééchelonnement du Major, d’autres joueurs se sont également joints à la mêlée.

Plus récemment, l’espagnol no. 2 Roberto Bautista Agut a également appelé à la décision de la FFT. Dans une vidéo, le monde no. 12 a déclaré que la FFT avait pris une décision «unilatérale» et que les acteurs devaient être associés à cette prise de décision.

Bautista Agut a également souligné le problème des dates récemment annoncées pour la FFT. Le joueur de 31 ans a déclaré que l’écart d’une semaine entre l’US Open et le French Open était beaucoup trop étroit étant donné que les joueurs joueraient sur des surfaces différentes.

L’évolution des surfaces a été mise en évidence comme l’un des problèmes du rééchelonnement de l’Open de France en septembre. La plus grande controverse demeure que le major n’a apparemment consulté aucune autre organisation – l’ITF, l’ATP ou la WTA, ou les joueurs eux-mêmes – avant de répondre à cet appel.

Cependant, il a été rapporté que le directeur du tournoi Guy Forget appelé Rafael Nadal avant d’arriver à cette décision et que des tentatives ont été faites pour tendre la main aux autres joueurs également. Pendant ce temps, à la suite de l’annonce de la FFT, une guerre de territoire concernant le calendrier a éclaté sur les réseaux sociaux.

le US Open a publié un communiqué de presse indiquant que l’USTA évaluait la situation et que toute décision concernant une éventuelle reprogrammation ne serait prise qu’après une discussion avec toutes les parties prenantes du sport, y compris la Laver Cup.

Parler du Coupe Laver, l’événement – dans un communiqué de presse – a tenu bon et a déclaré qu’il respecterait son calendrier du 25 au 27 septembre, à Boston.

