Roberto Bautista Agut fait l’éloge de Nick Kyrgios après le choc de la Coupe ATP

La star du tennis espagnol Roberto Bautista Agut a montré sa classe après avoir revendiqué une victoire confortable en deux sets contre Nick Kyrgios à la Coupe ATP alors qu’il louait la star australienne montante. Bautista Agut, classée n ° 10, a battu Kyrgios, six fois champion de l’ATP, favori 6-1 6-4 dans le premier match de la demi-finale de la Coupe ATP entre l’Espagne et l’Australie.

Bautista Agut a démarré le match rapidement, après avoir brisé Kyrgios deux fois de suite pour une avance de 5-0 au premier set, avant de servir pour le premier match du septième match. Bautista Agut n’a réclamé qu’une seule pause dans le deuxième set, mais cela a suffi car il a terminé le match sans interrompre le service.

“Nick est un grand talent, donc le battre en deux sets signifie que j’ai fait un excellent travail. Mon plan de match essayait de le mettre sous pression pour jouer chaque point et le faire travailler tout le match”, a déclaré Bautista Agut, selon le Coupe ATP.

«Le tennis est un travail difficile. Nous sommes habitués à venir sur le terrain très fatigués et à devoir continuer à jouer et à faire de notre mieux sur le terrain et c’est ce que l’Espagne fait à chaque fois. ”