Roberto Bautista Agut rappelle la décision «difficile» de choisir le tennis plutôt que le football

N ° 12 mondial Roberto Bautista Agut admet qu’il a été extrêmement difficile pour lui de quitter le football mais il n’a aucun regret d’avoir choisi le tennis plutôt que le football. Le football est le sport le plus populaire d’Espagne et de nombreux enfants du pays rêvent de devenir un jour des joueurs de football professionnels.

Bautista Agut n’a pas fait exception, mais à l’âge de 14 ans, il a pris la décision difficile de mettre un terme à son rêve de devenir un jour footballeur professionnel. Maintenant à 31 ans, neuf fois champion de l’ATP et ancien n ° mondial

9 Bautista Agut est en paix car il sait qu’il a pris la bonne décision en choisissant le tennis plutôt que le football. «Le football a toujours été une de mes passions. Quand j’étais plus jeune, j’ai joué pour Villarreal jusqu’à l’âge de 14 ans.

Ce ne fut pas une décision facile, mais je suis très heureux de jouer au tennis “, a révélé Bautista Agut dans sa contribution pour Behind The Racquet.” Il me manque beaucoup de jouer pour une équipe, mais avec le recul, j’ai la chance de choisir le tennis.

C’était difficile de laisser tous mes amis dans l’équipe et de perdre un de vos rêves. Ce n’est pas facile de prendre une décision de vie comme ça à 14 ans. “Je ne le regrette pas, mais après quelques années de pratique du tennis, je n’aurais jamais pu imaginer les sacrifices que vous deviez faire pour devenir un joueur de tennis professionnel. C’est amusant quand J’ai maintenant la chance de jouer au football avec certains des gars ».