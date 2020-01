Roberto Bautista Agut se sent bien à l’approche de l’Open d’Australie

L’Espagnol Roberto Bautista Agut dit qu’il se sent bien en se dirigeant vers le tournoi de l’Open d’Australie du Grand Chelem à Melbourne tout en parlant au site Web du tournoi. L’Espagnol était invaincu dans le tournoi de la Coupe ATP en aidant l’Espagne à atteindre la finale du nouveau tournoi.

Cela est arrivé après les finales de la Coupe Davis à Madrid où il a aidé l’Espagne à remporter le titre, malgré la mort de son père au milieu de l’événement. Agut, qui a atteint les quarts de finale à Melbourne l’année dernière, déclare: «Il est bon de jouer beaucoup de matches en début d’année.

J’ai déjà joué six matchs sur le terrain, j’ai eu un bon rythme sur le terrain. Je pense que gérer les émotions est l’un des grands défis sur un court de tennis dans une situation difficile, comment gérer son esprit. J’essaie de me concentrer sur ces choses, et le travail que j’ai fait avec mon psychologue m’a beaucoup aidé avec ça. »

L’Espagnol dit que jouer au tennis a été un moyen de l’aider à faire face à la perte de son père. «Pour moi et pour chaque joueur, les parents font beaucoup d’efforts pour que leur enfant joue au tennis. Ils travaillent beaucoup, investissent beaucoup d’argent et de temps, nous amenant à la pratique et aux tournois.

Je dois continuer à vivre ma vie et à faire ce que j’aime faire. Ils continueront de me soutenir où qu’ils soient et ils seront fiers de moi ». Il a un match difficile au premier tour contre son compatriote espagnol Feliciano Lopez à l’Open d’Australie.