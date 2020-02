Roberto Bautista Agut se sent confiant avant Dubaï et son premier affrontement contre Struff

N ° mondial 12 Roberto Bautista Agut concourra à Dubaï pour la huitième année consécutive, remportant le titre dans le désert en 2018 après avoir battu Lucas Pouille en finale. Roberto donnera le coup d’envoi de la campagne contre Jan-Lennard Struff, espérant un bon départ et une autre bonne manche lors de l’un de ses événements préférés, pour rebondir également après la défaite au deuxième tour à Rotterdam il y a quelques semaines.

L’Espagnol a remporté neuf matchs sur onze à ce jour en 2020, faisant un début d’année incroyable à la Coupe ATP où il a mené son pays vers la finale avec Rafael Nadal, battant les six rivaux en deux sets et a pris de l’élan avant l’Open d’Australie.

À Melbourne, Roberto a perdu contre Marin Cilic au troisième tour après quatre heures et dix minutes, prenant une semaine de congé et subissant la défaite de Rotterdam contre Pablo Carreno Busta lors du bris d’égalité décisif. Maintenant, l’Espagnol est prêt à se battre pour le titre à nouveau, avec un potentiel quart de finale contre le finaliste de l’an dernier Stefanos Tsitsipas.

“Je me sens bien après ce grand mois d’ouverture en Australie. J’ai travaillé à la maison après cela et tout s’est bien passé. Je pense que je suis prêt pour une bonne semaine à Dubaï. J’aime les conditions ici; je pense que c’est génial pour mon tennis.

C’est l’un de mes tournois préférés de l’année. Jan-Lennard est un grand joueur; il peut jouer de manière très agressive et rapide donc on verra. Ce sera le premier match ici dans le désert, ce qui rend toujours plus difficile; Je vais devoir me concentrer durement et bien me préparer pour le battre.

L’an dernier, Wimbledon a peut-être été le meilleur tournoi auquel j’ai participé de ma vie; ce fut une grande expérience dont j’ai beaucoup appris. J’espère pouvoir répéter ces résultats au cours des deux prochaines années. J’ai épousé une grande fille; elle m’aide beaucoup, comme toujours par le passé. Nous sommes bons ensemble, essayant de nous entraider dans nos vies. ”