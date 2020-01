Roberto Bautista ajoute le premier point de la finale de la Coupe ATP

La joueuse de tennis de Castellón Roberto Bautista décerné à Espagne le premier point la finale de la Coupe ATP, qui se joue à Sydney (Australie), après avoir gagné 7-5 et 6-1 au Serbe Dusan Lajovic.

01/12/2020 à 10:44

CET

SPORT.es

Sur la piste de la Ken Rosewall Arena, à l’intérieur du parc olympique de Sydney, Baptiste Il remporte la victoire après un duel de 1 heure et 38 minutes. Donc, le classement mondial 10 mettre l’équipe espagnole près du titre, en l’absence de Raphael Nadal le visage Novak Djokovic.

Lajovic, avec le soutien des stands, a montré sa meilleure version dans le set inaugural. Il a pu surmonter un mauvais départ, où les coups de droite de son rival ont été dévastateurs. Baptiste Il est allé 3-0, puis son adversaire s’est réveillé.

Malgré l’abandon définitif du troisième match, les Balkans étaient déjà entrés en fonction. Et il a démontré en accordant son blanc de service subséquent, marquant avec difficulté son prochain service et rompant le service Baptiste (3-3).

Après avoir enregistré deux opportunités de pause, Lajovic Il ne voulait pas que la première rencontre de la grande finale s’échappe si vite. Il est même sorti indemne d’un 4-3 et 30-40 avec son quart de travail, qui a maintenu l’égalité et Il a mis l’ensemble à mort subite.

Cependant, l’Espagnol a appuyé sur l’accélérateur dans le douzième match et a profité de sa première option pour casser quand il avait 15-40, pour certifier 7-5 et commencer avec confiance le deuxième tour. Et Jusqu’ici est venu le carburant serbe, qui a été immédiatement submergé.

Baptist a indiqué ses deux premiers quarts de blanc au service, brisant deux autres de son adversaire et réalisant ainsi une large avance de 4-0. Aux désespérés Lajovic connecté une paire de «disques» précis et consommé une «pause» qui a prolongé un échange de boules avec une couleur espagnole évidente.

Le Castellón de la Plana a continué avec sa polyvalence sur la piste et a de nouveau cassé (5-1), consolidant une telle situation pour mettre la finale 6-1 et suivre ce qui serait un nouveau succès du tennis espagnol.

Ouais Nadal se penche sur Djokovic, il scellerait le double sous la Coupe Davis conquise fin novembre dernier.

.