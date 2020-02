Roberto Bautista ajoute Pablo Lozano à son équipe de travail

Il est clair que 2020 représente l’une des saisons les plus importantes pour Roberto Bautista Agut, pour cette raison celui de Castellón cherchera à donner un laissez-passer plus avec une nouvelle incorporation à son équipe de travail. Pablo Lozano, l’homme qui continue de guider la carrière de Sara Errani, parcourra ce calendrier pendant 4-5 semaines avec l’Espagnol, qui continuera à avoir Pepe Vendrell comme mentor principal. Un deuxième entraîneur figure que Pablo sera présenté cette semaine dans la Rotterdam ATP 500 et cela se combinera avec le travail qu’il fait avec Errani depuis près de quinze ans.

