Roberto Bautista: “Ce sont des années compliquées”

Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista, a écrit une chronique dans Behind The Racquet, où il a parlé de ses dernières années en tant que joueur de tennis professionnel, où il a dû faire face à la mort de sa mère et de son père, quelque chose de très difficile à surmonter pour quiconque. De plus, le joueur de Castellón a évoqué la décision qu’il avait prise à l’adolescence de choisir entre le football et le tennis, optant finalement pour ce dernier.

Années compliquées en raison du décès de ses parents: “Ma mère est décédée en 2018. J’étais à la formation du club et j’ai reçu un appel plus tard. Ils m’ont dit que ma mère s’était endormie et ne se réveillait plus. C’était 100% inattendu. Elle était très jeune, car elle avait 52 ans mais J’étais constamment stressé de m’occuper de mon père. En 2016, mon père a eu un accident, est tombé en nettoyant les écuries de nos chevaux et est devenu tétraplégique. C’était quelques jours avant le conflit des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. très sérieusement de ne pas y aller, mais j’ai finalement décidé d’y aller. De là, ma femme et moi avons travaillé avec un groupe de soignants afin que mon père ne soit pas seul. Ce fut un mois très difficile. “

Malgré les circonstances, il a décidé de continuer au tennis: “Quand j’étais plus jeune et que j’avais des problèmes, j’ai concentré toute mon énergie et ma tristesse sur la piste. Ce n’était pas facile du tout, car je suis rentré très fatigué mentalement. Je me suis entraîné et joué des tournois, et pendant mon temps libre c’était d’être à la maison et rendre visite à mon père à la maison ou à l’hôpital. C’était une situation très difficile. Je savais qu’à ce moment-là je ne pouvais pas arrêter de jouer au tennis, car au début nous ne savions pas combien coûteraient les traitements ou toutes leurs opérations. Je devais continuer à jouer parce que j’ai promis à mes parents. Ils voulaient que je réalise mes rêves, quelle que soit la situation que je traverse. J’ai continué à me battre et à me battre plus que jamais pour atteindre mes objectifs. C’était formidable, mais je savais que j’avais la poussée de mes parents pour aider mon équipe à gagner. “

Il devait choisir entre le football et le tennis: “Le football a toujours été une de mes passions. Quand j’étais plus jeune, je jouais dans les catégories inférieures de Villarreal. Ce n’était pas une décision facile de décider de jouer au tennis avant le football. Je suis passé d’un sport collectif à un sport individuel. C’était très Difficile de me détacher de mes amis de l’équipe et de gâcher un rêve que vous avez eu depuis votre enfance, mais je ne regrette rien. J’ai sacrifié beaucoup de choses pour devenir joueur de tennis professionnel. “

