Roberto Bautista: “C’est dommage que nous ne puissions pas jouer à Wimbledon”

Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Il a passé en revue toutes les dernières nouvelles du tennis sur Radio MARCA et a montré sa tristesse face à la suspension de Wimbledon: “C’est une corvée que de nombreux tournois soient annulés. C’est dommage que nous ne puissions pas jouer à Wimbledon, mais la santé est maintenant la chose la plus importante. En fin de compte, c’est une année qui va être difficile de jouer un tournoi. C’est une pandémie mondiale. Ici en Espagne, la situation semble s’améliorer, mais le tennis est un sport mondial et je le vois très difficile à jouer cette saison “, Dit Castellón.

.