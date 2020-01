Roberto Bautista: “C’est un honneur d’être numéro un du tennis valencien”

Le Castellón Roberto Bautista Agut (Benlloch, 1988) porte fièrement les gallons dont il a hérité David Ferrer comme la première raquette valencienne, pas en vain celle de Xàbia, dit-il, “a été une référence pour moi, avec une course incroyable et difficile à égaler.” Un honneur que le numéro neuf mondial, déjà confirmé pour le prochain Comte de Godó qui dirige l’Alicante, ressent vraiment et assure la révélation naturelle avant une campagne qui commence samedi avec la Coupe ATP avec Rafa Nadal. L’Espagne est le seul pays avec deux Top-10 dans son équipe.

Il a tiré une année inoubliable, avec des moments difficiles en famille, mais un très bon tennis.

Oui, sur le plan personnel, ça a été une année très compliquée, pas facile. Maintenant que je n’ai pas mon père, je réalise à quel point ces années ont été difficiles et que j’ai géré des situations très compliquées. Et dans le sport, ça a été plutôt bon. Il m’est arrivé chaque année, que j’ai fini par me demander si je ferais mieux ici … et ici j’aurais pu finir au-dessus … Oui, c’est vrai que l’année a été très bonne, j’ai été très régulière et très Eh bien, et très heureux. J’ai dépassé les phases à élimination directe d’un Grand Chelem à deux reprises, ce qui était une barrière qui s’était battue pour lui ces dernières années.

Ayant eu de mauvais moments dans le thème de la famille, il mérite beaucoup plus ce qu’il a accompli, sachant comment maintenir cette force intérieure.

En ce moment, je suis très complet dans ma carrière, avec mon esprit à cent pour cent dans le tennis et je ne suis vraiment pas au courant, mais maintenant que les moments se produisent, je me rends compte de ce que j’ai vécu ces années et comment cela a été difficile , Je l’apprécie davantage et je sais que j’ai fait du bon travail compte tenu des circonstances et que j’ai pu travailler en dehors de nombreuses situations compliquées.

Il a remporté le titre de Doha en 2019, a été demi-finaliste à Wimbledon, quart de finaliste en Australie et champion de la Coupe Davis. Quand gardez-vous tout cela de l’année à peine terminé?

Je garde de nombreux moments. Ce fut une saison dans laquelle je me suis dépassé, dans laquelle j’ai gagné Djokovic deux fois quand j’étais numéro un, j’ai gagné à Doha, j’ai fait des quatrièmes en Australie qui a été un sommet pour toute la saison et qui s’est très bien passé, j’ai réussi demi-finales à Wimbledon, et terminer la saison malgré tout gagner la Coupe Davis a été très bon.

La barre est haute, mais j’imagine que l’objectif est d’être dépassé en 2020.

On en veut toujours plus, c’est clair. Je sais à quel point le circuit est exigeant mais l’objectif est d’être le plus haut possible. Si tout va bien l’année peut être normale et dans la section physique qu’il n’y a pas de facteur, et que tout est en ordre dans l’équipe, ça aide aussi.

Au Grand Chelem, le défi consiste à franchir un nouveau pas et à entrer dans une finale, et 2020 est également une année olympique. Qu’est-ce qui vous rend plus excité?

C’est une année au calendrier très chargé, aux Jeux Olympiques, mais une belle année dans laquelle j’ai l’air bien, et je sais que j’ai un peu de chance, donc j’ai une année régulière, sans arrêts, et ce sera sûrement une bonne année

Cette semaine commence la nouvelle Coupe ATP. Qu’attendez-vous et quelles options l’Espagne a-t-elle, en répétant la même équipe qu’à Davis?

Ce sera une très belle compétition, un style Coupe Davis, qui quand on vivait à la maison était plus spécial. Et toujours le fait de jouer en équipe avec des coéquipiers espagnols rend la compétition quelque chose de différent de ce que nous jouons toute l’année.

Voyez-vous des options similaires pour gagner comme Davis?

Je ne sais pas s’ils parlaient des Espagnols jouant uniquement sur terre battue, et je pense que cela a déjà changé, nous sommes des joueurs complets qui peuvent jouer sur n’importe quelle surface et je pense qu’en Australie nous ferons une bonne compétition, alors il y a d’autres circonstances qui influencent les résultats, mais nous avons une bonne équipe.

Précisément, vous êtes le meilleur exemple, car il a plus de titres sur piste dure que sur d’autres surfaces telles que l’herbe et l’argile.

Chaque fois que nous jouons moins sur le terrain, je ne joue que cinq ou six tournois par an et il est normal que nous nous améliorions de plus en plus sur le dur, car il y a très peu de tournois sur le terrain durant l’année.

Elle se répétera aux côtés du numéro un mondial, Rafa Nadal, ce sera sans aucun doute une semaine spéciale …

Nous avons fait beaucoup d’ananas à Madrid, nous sommes désolés pour l’équipe, nous unissons tous nos forces. Pour gagner une compétition pro-équipe, il faut être très bon, et Rafa est, se connecter avec nous, diffuser son énergie et son envie de gagner, est très compétitif.

Cette année, il défendra la Coupe Davis à domicile, dans la Magic Box de Madrid. Ce sera un nouveau défi deux fois plus compliqué. Faites-vous confiance pour répéter?

Il reste encore un an et il est très difficile de parler à nouveau de la victoire en Coupe Davis. Nous verrons d’abord quelle équipe se rendra à Madrid à nouveau et à partir de là, nous verrons.

Il a atteint son meilleur classement historique dans l’ATP. Êtes-vous obsédé de pouvoir le garder ou grimper?

Rien ne m’obsède. Ce que j’aime, c’est monter de niveau, essayer d’être en très bonne forme physique et à partir de là offrir le niveau qui est donné à l’entraînement, et c’est ce que vous voyez plus tard dans la compétition.

Il a fait des sacrifices économiques, familier, il est clair que c’était une route compliquée pour arriver ici.

Une très longue route. Toutes ces années, j’ai eu de bonnes années de carrière dans le tennis et il y en a d’autres qui font le même sacrifice ou plus que moi et qui n’ont pas cette chance. Le tennis se développe de plus en plus, c’est un sport à la mode et qui passionne beaucoup les jeunes.

David Ferrer a pris sa retraite et vous êtes le relais naturel. Comment exercez-vous la pression de porter le drapeau du tennis valencien?

Non, quoi de neuf. David a été une référence pour moi, il a fait une carrière incroyable et ce sera difficile à égaler, mais être là en tant que numéro un valencien me semble un honneur et je sais à quel point c’est difficile d’être là. La Communauté valencienne a de bons joueurs de tennis et il a été un leader mondial.

Dans la prochaine étape pour prendre le relais, il y a beaucoup de jeunes: Carlos Gimeno, Carlos Taberner, Martínez Portero €, mais un autre relais naturel manque, il semble y avoir une autre étape.

Ce sont des gens qui aiment beaucoup le tennis, avec un très bel avenir et s’ils font bien les choses, ils peuvent avoir une carrière comme la nôtre.

Le meilleur exemple est que la carrière d’un joueur de tennis actuel peut être très longue, de plus en plus de vétérans, plus de 30 ans, dans les hautes positions du classement ATP.

Oui, nous sommes des joueurs de tennis qui tournons depuis de nombreuses années, que nous travaillons depuis de nombreuses années, que nous aimons bien nous préparer et qui nous font profiter de notre carrière avec plus de 30 ans, et cela va être de plus en plus de joueurs avec 34 et 33 sont au meilleur de leur carrière.

Il a décidé de raccourcir le calendrier, ce qui est de plus en plus courant pour les vétérans.

En fin de compte, ils peuvent être joués chaque semaine de l’année et chacun adapte sa propre réflexion sur le meilleur pour chacun. J’imagine que j’aurai un calendrier similaire à celui de 2019. Oui c’est vrai que si je remonte dans le classement j’aurais déjà la possibilité de jouer plus de semaines et pas tellement de choisir les tournois à jouer.

Il a neuf titres ATP, ces dernières années avec au moins un, un bon signe de maturité comme David Ferrer à l’époque. Prolonger cet état de forme fait pression pour continuer chaque année à ce niveau?

Oui, j’ai quelques années de tennis très bonnes, et j’espère que je pourrai continuer à apprécier la course comme je l’ai fait jusqu’à présent et que je pourrai continuer à gagner des titres, ce qui est très beau, et j’espère pouvoir continuer à soulever un trophée.

Êtes-vous clair sur votre calendrier pour ces premiers mois?

À partir de samedi, nous sommes à Perth, pour nous adapter au calendrier et surmonter le “ décalage horaire ”, puis je jouerai l’Open d’Australie et les tournois de Rotterdam et Dubaï, et les 1000 Masters d’Indian Wells et Miami avant la terre battue.

.