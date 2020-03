Roberto Bautista et le jeu qu’il a joué avec le plus de désir de sa vie

Il y a des moments où rien qu’en voyant le journaliste ou les médias mis aux commandes d’une interview, vous savez que le résultat sera exceptionnel. Accent Robinson c’est l’un de ces spectacles qui ne déçoit jamais, peu importe qui est assis de l’autre côté de la table. Cette fois c’est Roberto Bautista le protagoniste, un homme qui traîne une histoire qui sera difficile à oublier. Juste au cas où, dans une conversation de près d’une heure, celui de Castellón a passé en revue la façon dont il l’avait marqué la saison dernière à travers des moments irremplaçables.

L’interview aborde divers sujets sur la vie de Rober, tels que ses débuts, sa passion pour le football ou ses passe-temps. Nous allons rester avec le pur tennis. Par exemple, son amour pour un tournoi différent des autres. “Wimbledon C’est un tournoi spécial. Je suis très heureux d’entendre que tous les Britanniques ont sucé ce tournoi depuis qu’ils étaient petits, on traverse la ville et en tout temps voit des écrans géants, tout le monde regarde le tennis, tous les jours tous les billets sont vendus. C’est un environnement de tennis différent, avec des silences, un respect maximal, ce type de tournoi que tout le monde veut jouer. Dans mon cas, c’est un tournoi qui génère beaucoup de motivation pour bien faire à chaque fois que je le joue », explique-t-il lors de sa dernière expérience, où il a partagé les demi-finales avec Federer, Djokovic et Nadal.

Cette quinzaine a représenté le meilleur résultat de sa carrière de joueur, peut-être une conséquence de combien il aime tout ce qui se passe hors du terrain. “J’aime les traditions. L’existence d’un tel tournoi en dit long sur les règles, le respect, les lois d’un tournoi. Aujourd’hui, si vous portez des vêtements de couleur intime et que votre pantalon est léger, il ne vous laisse pas sauter sur la piste, vous vous exposez même à une amende financière. Bien que j’aie un peu de hobby avec ça, j’aime un sous-vêtement plus qu’un autre, j’ai donc décidé d’acheter tous les sous-vêtements blancs et donc il n’y a pas de problèmes “, rit-il.

L’autre grand arrêt du calendrier 2019 était, curieusement, le dernier. “La Coupe Davis Cela a toujours été une compétition spéciale pour moi. Ayant joué au football depuis tant d’années, j’adore chaque fois que j’ai l’opportunité de jouer en équipe, c’est une façon de jouer au tennis d’une manière différente, avec un soutien sur le banc, partager ces moments avec des gens de haut niveau, mes coéquipiers. C’est une compétition difficile, elle vous expose toujours sur le plan émotionnel, c’est pourquoi il était si spécial de rester champion, car il était difficile d’atteindre cet objectif », se souvient l’Espagnol, héros absolu de son effort titanesque le dernier jour.

Et cela n’a rien à voir avec le fait de jouer un tournoi par équipe à part le jouer individuellement. «Jouer la Coupe Davis porte beaucoup de responsabilités, comme si vous aviez plus de choses dans votre sac à dos. Vous ressentez ce poids de jouer pour votre équipe et pour l’Espagne. En traversant cette difficulté, puis lorsque vous jouez un tournoi individuel, vous êtes beaucoup plus bronzé, c’est une compétition qui vous permet de faire un saut de niveau, vous fait mieux jouer. À Madrid, nous avons traversé des moments très difficiles, moi et toute l’équipe. Rafa, par exemple, a dû jouer plusieurs jours après avoir perdu le premier point. Heureusement, l’Espagne compte de nombreux joueurs de haut niveau, nous avons besoin de l’aide de tous pour gagner, nous n’étions pas comme les autres pays où seuls deux jouaient », compare le deuxième meilleur Espagnol du classement.

Mais le tournoi, bien qu’il se soit terminé par une victoire, n’est pas venu dans la meilleure semaine pour Roberto. Le mort de son père l’a forcé à abandonner quand son équipe avait le plus besoin de lui. «Chez moi, il y avait beaucoup de stress depuis trois ans et demi, quand mon père a eu l’accident. Chaque fois que le téléphone sonnait pour moi, je sautais, pensant qu’à tout moment la nouvelle pouvait m’atteindre. Toute cette pression a pris ma mère en avance il y a des années, elle ne pouvait pas le supporter. Maintenant, mon père, Ana et moi, nous sommes partis. Ma femme m’a beaucoup aidé sur la question des soins et des infirmières », contextualise le champion. «À Madrid, après avoir joué contre la Croatie, Ana me dit que je dois parler au médecin, que mon père est très malade. Après quatre ans comme ça, mon père était comme s’il avait ressuscité, je ne pensais pas que ce serait son dernier moment “, regrette le joueur.

Bautista rentra chez lui et accepta courageusement le coup. Ce que personne ne pouvait imaginer, c’est que quelques jours plus tard, il serait de retour dans la capitale espagnole pour donner à son pays l’un des points de la finale contre le Canada. “Je suis rentré à la maison pour lui dire au revoir, mais je ne voulais pas oublier l’appel de la Coupe Davis. Étant dans l’équipe de départ et la finale étant en cours, aucun joueur ne veut quitter la compétition. Après avoir parlé avec le capitaine et après avoir dit au revoir à mon père, j’ai décidé de revenir. J’ai eu l’occasion de jouer et de gagner. Je me souviens des jours précédents comme du chaos: j’ai mangé tard, j’ai à peine dormi, j’avais de l’anxiété […] mais il y a des moments où le corps puise sa force là où elle n’existe pas. Le jour de la finale, je ne sais même pas comment je l’ai fait, j’y pense et cela semble scandaleux, mais je l’ai fait et ça s’est bien passé. Ce jeu est le jeu auquel j’ai le plus joué toute ma vie», Souligne sa victoire contre Aliassime.

Finalement, 2019 a fini par lui donner un classement galactique, une place dans le top dix du monde qui est peut-être arrivé en retard, mais est venu quand il le méritait le plus. «Le tennis et les postes les plus élevés sont dirigés par des gens qui ont les meilleures qualités, ainsi qu’une très grande capacité à résister à des pressions différentes des autres. L’année dernière, j’ai fait un pas en avant en termes de niveau de jeu, de régularité et de victoires contre de très bons joueurs de tennis. Le classement ne trompe pas, si je deviens n ° 9 mondial c’est parce que je le méritais et parce que j’ai longtemps travaillé pour y arriver », confirme l’homme qui va bientôt se battre pour retourner à cet endroit.

.