Roberto Bautista: “J’ai travaillé dur pour arriver ici”

Il Dubaï ATP 500 D’ici 2020, il n’aura que deux Espagnols lors de son dernier tirage. L’un d’eux, Roberto Bautista, vient à cet examen après un excellent début de saison et, surtout, avec le souvenir encore proche de son triomphe ici il y a deux ans. Le Castellón a été l’un des protagonistes ce dimanche lors de la Journée des médias, partageant son opinion sur le tirage au sort, sa candidature et certains des meilleurs souvenirs qu’il a gardés l’année dernière.

Bilan de son début en 2020. “Je me sens bien. Je viens de faire un super mois de janvier en Australie, puis j’ai bien travaillé à la maison, j’ai fait tout mon travail, tout le travail physique correctement. Je pense que je suis prêt à offrir une semaine de bon tennis à Dubaï. Parfois, lorsque vous gagnez beaucoup de matchs, vous pouvez vous inquiéter d’être un peu fatigué. Ensuite, lorsque vous ne gagnez pas autant de matchs, vous vous inquiétez car vous voyez que vous avez besoin d’un peu plus de rythme sur la piste. À Melbourne, j’ai perdu avec Cilic au troisième tour en jouant un grand match, y compris le cinquième set. Je pense qu’à côté de la Coupe ATP, il y avait deux grands tournois pour commencer la saison. »

Poussée mentale de Wimbledon. «Wimbledon a certainement été le meilleur tournoi que j’ai joué dans ma vie professionnelle. C’était vraiment une super expérience, j’ai beaucoup appris de ces quinze jours. J’ai hâte de continuer à signer les mêmes résultats pour les prochaines années. »

Champion à Dubaï il y a deux ans. «J’aime vraiment Dubaï, j’aime les conditions dans lesquelles ils jouent ici. Je pense que ce sont des conditions qui s’adaptent parfaitement à mon jeu, elles se sentent bien dans mon tennis et c’est pourquoi c’est l’un de mes tournois préférés tout au long du calendrier. Je me sens toujours bien ici, même si parfois les résultats sont un peu particuliers. Parfois, vous ne jouez pas de votre mieux et ne gagnez pas de matchs, d’autres fois vous jouez bien et perdez des matchs serrés. En ce moment, je vais bien physiquement, je me sens en forme et je suis prêt à jouer un grand tournoi. »

Débuts avant Jan-Lennard Struff. «C’est un grand joueur, il peut devenir très agressif, il est capable de jouer très vite. Nous verrons ce qui se passe sur la piste, ce sera le premier match pour nous deux ici dans le désert, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Je devrai être très concentré, bien sûr, très préparé. Mon objectif est d’être très solide et d’essayer de le battre. »

Exemple pour les jeunes après la mort de leur père. «Tout ce que je peux dire, c’est que tout ce que j’avais était très difficile pour moi. Je ne peux rien dire de particulier à une autre personne ou à un autre joueur qui a la même situation. Je ne peux rien dire à ce sujet, car chacun a ses propres décisions, tout le monde pense à ce qu’il doit faire. Dans mon cas, le tennis m’a beaucoup aidé à échapper à tout ce qui se passait à la maison, j’ai essayé de rester concentré sur le travail. Voyager pendant quelques semaines a également été bon pour moi et mon esprit. J’ai travaillé dur toute ma vie pour arriver là où je suis, je ne voulais pas arrêter ce développement, arrêter ma carrière de tennis, c’est pourquoi j’ai continué à me battre dur, je voulais rester au même endroit. »

