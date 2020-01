Roberto Bautista: “J’arrive à cet Open d’Australie très motivé”

Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista a passé en revue sous les micros Eurosport quels étaient leurs sentiments avant de faire ses débuts à l’Open d’Australie, tournoi où l’année dernière il a réussi à atteindre les quarts de finale: “La vérité est que c’est la première fois que j’arrive très bien physiquement et grandes sensations La grande performance que j’ai eue dans la Coupe ATP m’a aidé à venir motivé pour ce tournoi, où l’année dernière j’ai déjà très bien fait Nous sommes acclimatés à la température, à la piste et je souhaite déjà pouvoir sauter à la suivre et donner le meilleur de moi-même “, a déclaré le joueur de Castellón qui au premier tour sera mesuré avec l’Espagnol Feliciano López.

