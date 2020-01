Roberto Bautista: “Je ne me souviens pas avoir joué à un jeu avec autant de vent”

Le premier Espagnol à franchir le troisième tour de Open d’Australie 2020 il s’appelle Roberto Bautista. Le joueur de tennis de Castellón n’a pas eu une compagnie facile mercredi en raison du bon niveau avec lequel Michael Mmoh a commencé le match, bien que le plus inconfortable ait été de résister aux rafales de vent qui les accompagnaient jusqu’à ce que la pluie apparaisse. Enfin, l’actuel n ° 9 mondial a su tout gérer et rester invaincu dans cette voie. Huit matchs, huit victoires. Avancez et rencontrez Marin Cilic dans les deux jours. Ce sont ses paroles sur les microphones de Eurosport en fin de soirée.

Conditions compliquées. «Je ne me souvenais pas d’avoir joué un match dans ces mauvaises conditions. C’était très venteux, je ne me souviens pas avoir joué à un jeu avec autant de vent. Évidemment, c’était génial de rejouer un match à la Melbourne Arena, mais il est vrai que c’était un match différent. Heureusement, j’ai terminé le match en jouant un excellent niveau de tennis. »

Une victoire qui vaut le double. «Cette année à Melbourne, nous vivons chaque jour une chose différente, nous devons constamment nous adapter à tout. Les conditions de la première piste, l’extérieur, étaient très difficiles, heureusement je suis venu à l’autre avec un set égal, juste au moment où il a commencé à pleuvoir. Ensuite, voici une autre histoire, je pense que j’ai été bien supérieure à lui. Au final je me suis très bien retrouvé sur la piste, j’ai eu une situation très compliquée, en perdant quatre balles de set au premier tour. J’ai fait du bon travail, la dernière fois que nous avons joué (Miami 2018), j’ai perdu 7-6 dans le troisième, donc maintenant nous avons 1-1 le H2H ».

Marin Cilic, son prochain adversaire. «Marin est un joueur qui est très bon dans ce tournoi, il aime jouer dans ces conditions. C’est un rival qui joue très bien, joue très directement, est toujours agressif. L’année dernière, nous avons joué un match très difficile ici et je pourrais le gagner dans le cinquième set. Je vais devoir refaire mon tennis, être très concentré et, si tout va bien, j’aurai mes options pour le battre ».

