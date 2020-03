Roberto Bautista: “J’espère que nous pourrons revenir bientôt”

La justice comme dans la vie elle-même n’accompagne pas toujours le sport, mais on peut considérer qu’elle a fait son apparition dans l’émergence de Roberto Bautista. Travailleur comme tout le monde, le joueur de Castellón a trouvé la gloire ces dernières années, se plaçant dans le top dix et atteignant même une demi-finale du Grand Chelem comme Wimbledon. Tout cela a fait de Bautista un joueur avec lequel aucun joueur de tennis ne voudrait se mesurer dans les tournois majeurs. Maintenant au milieu d’un combat pour revenir en haut du classement, le joueur de Castellón a parlé de cette pause tennis et de la difficulté de garder la forme sans activité sportive.

Le nombre actuel de douze dans le monde a exprimé combien il est difficile de rester à la maison pendant tant de jours à cause de l’enfermement que l’Espagne traverse depuis dimanche dernier: “Moi, comme tout autre athlète, je fais ce que nous pouvons. Contrairement au reste des gens qui vivent dans petits appartements au milieu de la ville, j’ai la chance de vivre dans une maison un peu plus grande avec un jardin, où vous pouvez me donner un peu d’air et pouvoir faire plusieurs choses. Afin de ne pas perdre ma forme physique je fais beaucoup de sport, comme brancher le TRX ou faire beaucoup de vélos d’exercice pour éviter de perdre cet ensemble de jambes qu’il avait au début de la saison “, a-t-il déclaré à Castellón Plaza.

Le joueur de Castellón affirme ne pas avoir vécu un événement aussi désastreux que le coronavirus, une pandémie qui s’est propagée dans le monde entier et a paralysé l’ensemble du sport: “Espérons que cette épidémie sera facilement surmontée, qu’il y aura un minimum de morts et que nous pourrons bientôt revenir à la normalité. Le tennis en ce moment comme les autres sports est secondaire. L’important, c’est les gens. Il y aura d’autres façons de se mettre en forme et de reprendre le calendrier aussi confortablement que possible. “

Le joueur espagnol qui a débuté la saison sur une lancée en remportant tous les matches de la Coupe ATP a exprimé sa surprise face au report de Roland Garros fin septembre: “Il ne m’a pas semblé bon que Roland Garros ait pris cette décision sans compter avec l’avis des autres tournois et des joueurs. Peu m’importe quand il sera joué, il a simplement publié une déclaration à une date qu’il n’était pas obligé. Pour le moment il y a beaucoup de gens qui passent un très mauvais moment, soit parce qu’ils sont infectés, soit parce qu’ils ont une famille infectée. Comme je l’ai dit, le tennis est désormais secondaire. “

L’ATP a publié il y a quelques jours une déclaration suspendant toute activité de tennis jusqu’en juin: “Elle a été fixée pour juin, mais ce n’est pas définitif. Nous devons attendre que tout se normalise et une fois que cela se produira, alors il y aura avoir un peu de temps pour se mettre en forme, s’entraîner puis reprendre le calendrier avec la contestation des tournois “, a conclu le joueur de Castellón qui avec le gel des points gardera sa place dans le classement ATP.

