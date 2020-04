Roberto Bautista ne croit pas que le tennis reviendra en 2020 et la quarantaine

Tout a une limite, y compris la patience et le sentiment intime de profiter d’une circonstance exceptionnelle pour passer du temps avec vos proches, vous reposer et faire une pause dans une vie effrénée. C’est ainsi que tous les joueurs de tennis ont été confrontés aux premières mesures de quarantaine. Conscients de la gravité de la situation, beaucoup ont exprimé que la seule chose positive à ce sujet était de pouvoir être à la maison avec des êtres chers et de profiter de choses que leur profession ne permet pas. Cependant, après plus d’un mois et demi, Roberto Bautista exprime dans une conversation avec EFE le sentiment général de dégoût face à la réalité qui prévaut et l’inquiétude quant à ce qui peut arriver.

“Ce sont des jours très difficiles. Nous devons tous être responsables et continuer à combattre le virus chez nous car il y a beaucoup de choses dans la vie qui valent la peine d’être combattues. Il y a beaucoup de gens qui passent par là, les toilettes sont en première ligne et évidemment Nous devons être respectueux et solidaires “, a déclaré un homme qui a eu 32 ans au cours de cette quarantaine et raconte la difficulté du joueur de tennis à concilier vie professionnelle et vie privée. “Je n’ai pas fêté d’anniversaire à la maison depuis mes 18 ans. C’est dommage à cause de cela”, a-t-il déclaré avant de situation étrange pour les joueurs de tennis de passer autant de temps à la maison.

Et c’est qu’ils ne passent généralement pas plus de trois semaines de suite à la maison, sauf entre novembre et décembre. “Je trouve étrange de passer autant de temps à la maison. Les joueurs de tennis ne le font généralement pas, alors j’en profite pour donner une petite pause à ma vie, mais la vérité est que je m’ennuie beaucoup de m’entraîner et de beaucoup compétitionner. Au début, la quarantaine était comme une l’occasion de faire des choses à la maison que je ne peux jamais faire, je les ai affrontées comme vacances atypiques, mais maintenant tout me démange“a déclaré le Castellón, révélant l’angoisse qui règne de se sentir à nouveau comme un joueur de tennis.” Je veux vraiment revenir à ma vie de joueur de tennis, que j’ai depuis que je suis très jeune “, a-t-il déclaré avant de se référer à sa perception d’un eretour éventuel du tennis en 2020.

“Tout est arrêté jusqu’au 13 juillet et il faut voir comment ça évolue, mais la vérité est que ça a l’air mauvais. La santé doit être la grande priorité pour tout le monde, peu importe combien ils manquent la raquette”, a assuré un Roberto Bautista qui a participé à un récent entretien avec le RFET où la possibilité d’organiser un circuit national pour amener le tennis à tous les coins de l’Espagne a été discutée, une initiative avec laquelle il a accepté et dans laquelle certaines des restrictions sanitaires ont été abordées avec lequel le tennis pourrait être rejoué, même s’il se trouve à l’intérieur des frontières d’un même pays. Le pessimisme concernant le retour à la normalité continue de prévaloir chez tous les joueurs de tennis d’élite.

27/04/2020 02:04

Les membres de l’équipe espagnole de Coupe Davis ont discuté du retour possible du tennis et de l’idée d’un circuit de tournois nationaux.

Continuer à lire

.