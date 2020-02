Roberto Marcora bat Benoit Paire. Victoire de Kwon, Duckworh et Gerasimov

N ° mondial 174 Roberto Marcora a réussi à se qualifier pour le tableau principal de Pune, seulement son deuxième sur le circuit ATP en carrière, et à se faire un nom après une victoire de 6-4, 6-4 sur la tête de série Benoit Paire. Le joueur de 30 ans n’a jamais revendiqué de victoire ATP avant cette semaine et participera aux quarts maintenant, prenant trois points de plus que le joueur du top 20 et dominant les moments décisifs pour entrer dans les huit derniers.

Marcora a sauvé sept des huit occasions de pause et a saisi trois pauses sur quatre occasions, profitant d’une autre journée médiocre au bureau pour que le Français reste dans le tournoi pendant au moins un tour de plus. Roberto a repoussé quelques occasions de pause dans le quatrième match de l’ouvreur, offrant une pause dans le prochain match et servant bien dans le reste du set pour prendre 6-4.

Ils ont échangé des pauses dans les matchs cinq et six dans le deuxième set, avec un autre pour l’Italien à 4-4, économisant des points de pause dans le prochain match pour sceller l’affaire et avancer dans les huit derniers. Le jeune coréen Soonwoo Kwon a également terminé, battant Prajnesh Gunneswaran 6-3, 7-6 en une heure et 43 minutes pour son premier quart de finale ATP depuis Los Cabos l’année dernière.

Servant bien, Kwon a sauvé deux occasions de pause sur trois et a décroché deux pauses sur dix occasions, assez pour le transporter en toute sécurité. Les deux premiers matchs ont produit deux pauses avant que Kwon ne se forge un avantage avec un autre à 3-2, augmentant l’avance après avoir repoussé deux points de rupture au match suivant et pris l’ouvreur avec une prise au match neuf.

Le jeune a traversé ses matchs de service dans le set numéro deux, gaspillant ses chances au retour avant de prendre le bris d’égalité 7-5 pour rester sur le parcours du titre. Le sixième tête de série James Duckworth a évincé Taro Daniel 6-7, 7-6, 6-3 en deux heures et 52 minutes, prenant trois points de plus que les Japonais et l’emportant avec une pause de plus sur son décompte.

Presque rien ne pouvait les séparer sur le terrain, repoussant 17 points de rupture sur 20 au total et restant au coude à coude presque tout le temps. Daniel avait établi des points à 5-3 dans le premier set, ne réussissant pas à fermer le set et devant attendre le bris d’égalité pour conclure.

James a sauvé une balle de match à 5-6 dans le set numéro deux, remportant le bris d’égalité 8-6 pour forcer un décideur où il a brisé Taro à 4-3 pour terminer le travail avec une prise en amour lors du prochain match. Egor Gerasimov a dominé Nikola Milojevic 2-6, 6-3, 6-2, se cassant deux fois dans l’ouvreur et ne rencontrant plus de problèmes derrière le tir initial pour augmenter la pression sur le Serbe et dominer dans les sets deux et trois pour la place en les quartiers.