Robin Haase demande aux fans de jouer au tennis avec autre chose que des raquettes

Le joueur de tennis néerlandais Robin Haase est le dernier joueur à avoir créé son propre défi pendant la période de séjour à la maison. Le Néerlandais a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il essaie de jouer au tennis en portant des lunettes aquatiques et du matériel domestique.

Haase a également demandé aux fans de taguer l’association de tennis néerlandaise tout en le faisant et de mettre leurs amis au défi de faire de même. Haase a posté la vidéo avec la légende: “Le défi #tennisathome a commencé. Désignez quelqu’un pour jouer au tennis avec différents attributs.

Rendez-le fou et amusant! Taguez @_knltb et lancez-vous un défi à vous-même et aux autres. “Haase a atteint le 33e rang mondial en juillet 2012 et se classe actuellement au 170e rang mondial.

@_knltb start iets nieuws!

De #tennisathomechallenge !!! Oftewel, een tennisbal slaan a rencontré iets anders dan een racket. Hoe gekker, hoe beter! Doe jij ook mee ??? Kies een voorwerp, maak een filmpje en deel die ont rencontré le candidat zelf de volgende kandidaat.

Plusieurs joueurs utilisent la période de quarantaine pour proposer des défis innovants pour divertir eux-mêmes et leurs fans. Il s’agit notamment de Roger Federer, Andy Murray et Leander Paes.