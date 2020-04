Robin Haase: “Le tennis me manque”

Il semble avoir consacré sa vie au tennis, mais Robin Haase a encore beaucoup à faire sur les courts de tennis. A 33 ans, le Néerlandais est loin d’atteindre son meilleur classement, mais il a des flashs qui montrent qu’il a encore du tennis pour rester dans le top 200 du classement. Le joueur né à La Haye aux Pays-Bas, est devenu numéro 33 mondial en 2012, et bien qu’il soit actuellement numéro 170, sa passion pour le tennis reste latente. Actuellement avec le tennis arrêté par le coronavirus, le joueur de tennis néerlandais a décidé d’aider certaines familles en s’offrant comme baby-sitter.

Haase était une tendance mondiale en se portant volontaire pour garder des familles où les deux parents travaillaient et n’avaient personne pour rester avec leurs enfants: “Quand je me suis porté volontaire sur les réseaux sociaux, j’avais déjà beaucoup de demandes après les heures. Évidemment, je ne pouvais pas en accepter beaucoup, car cela pouvait mettre en danger de nombreuses familles. J’ai fait du babysitting deux fois et c’était très amusant. La dernière fois que j’ai exercé ce métier était Il y a une quinzaine d’années quand je prenais soin de mon neveu. Récemment, je n’ai pas eu beaucoup d’expériences pour être pleinement impliqué dans le circuit, mais l’expérience a été très bonne et gratifiante “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis sur le site officiel de l’ATP.

Autres propositions reçues tout au long de ces derniers jours: “Un gars m’a envoyé un message me proposant d’aller courir ensemble. Nous ne l’avons pas encore fait car il vit à deux heures et demie de ma résidence, mais c’était définitivement une excellente idée et c’est quelque chose que j’aimerais faire à l’avenir, faites-le l’exercice physique avec certains fans. Pour l’instant, nous ne pouvons faire de l’exercice que par peur de la contagion, mais lorsque la situation redeviendra normale, j’aimerais pouvoir le faire. “

Actuellement, le joueur de tennis néerlandais cherche des moyens d’aider dans ces moments difficiles: “J’essaie toujours d’aider les autres. Quand tout ira un peu mieux, j’irai dans les hôpitaux et visiterai des gens qui aiment le tennis ou des enfants qui aiment faire du sport. Je leur parlerai ou peut-être irons-nous nous promener ensemble. Mais dans ces je pense à ma santé et à celle des autres. “

Comment vous préparez-vous pendant cette période de confinement?: “J’ai un inconfort dans un genou, mais je me suis habitué à faire face à cette douleur. Maintenant que je ne joue pas, c’est le bon moment pour ne pas trop le forcer. Je suis impatient de jouer à nouveau et la situation revient à la normale. Compétition et jouer dans les grands stades est une des choses qui me manque le plus. En plus de me voir comme une joueuse de tennis, je me vois comme une artiste. Le soutien que je reçois des fans de chaque tournoi fait que ma passion pour le tennis continue, le même ou plus que mes débuts dans ce sport “, a conclu le joueur hollandais qui en 2020 a un bagage de cinq victoires et six défaites.

