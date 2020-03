Robin Haase offre ses services de baby-sitter aux familles pendant la fermeture

Tennis – Le joueur de tennis néerlandais Robin Haase se dit prêt à offrir ses services de baby-sitter aux familles qui doivent se rendre au travail au cours des deux prochaines semaines pendant que le tournage de la tournée de tennis se poursuit. Haase a posté une vidéo sur son compte Instagram offrant ses services.

S’adressant au site Web AD.nl, Haase a déclaré: «Hier, j’ai reçu les premières réponses et demain, je rendrai visite à la première famille à Naaldwijk. Avec deux garçons d’environ huit ans. Bien sûr, nous devons tous être prudents. Mais taper une balle et jouer à des jeux devrait fonctionner. “

Expliquant sa raison d’être, Haase dit: «Ce n’est pas que je m’entraîne toutes les heures de la journée. Je suis à la maison depuis trois jours maintenant et cela prendra des semaines, peut-être des mois. Que je m’entraîne un peu moins pendant une ou deux semaines pas si important.

J’ai beaucoup de temps maintenant. Et il y a des gens qui sont bien plus mal lotis que moi. J’aide toujours. J’adore être là pour les gens, pour les autres. Et cela peut aussi se faire autrement que financièrement. ” Pendant ce temps, parlant de la décision des organisateurs de Roland Garros de retarder leur tournoi, Haase dit qu’il pensait que la Fédération française avait fait un choix égoïste sans consulter les autres partis.

“Un choix très égoïste. Surtout en ces temps où bien communiquer et agir ensemble sont si importants, ils choisissent maintenant de s’asseoir sur une île eux-mêmes. De quels autres tournois seront les victimes. Très unique, à mon avis.

”