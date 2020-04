Robin Haase révèle pourquoi il a commencé à faire du sport

La star du tennis néerlandais Robin Haase, 32 ans, révèle qu’il a commencé à faire du sport parce qu’il voulait se faire des amis. Haase, devenu professionnel en 2005, s’est forgé une solide carrière dans le tennis. Le Néerlandais est double champion ATP en simple, alors qu’il possède six titres ATP en double.

Haase a apprécié son meilleur tennis il y a près d’une décennie en remportant deux titres consécutifs à Kitzbühel en 2011 et 2012. Le joueur de 32 ans a atteint le premier rang en carrière en simple du 33e rang mondial en 2012. De nos jours, Haase est avoir beaucoup plus de succès en double.

Les Néerlandais ont remporté trois titres de double en 2018 et ont atteint l’an dernier un classement en carrière de 30 en double. “L’une des raisons de pratiquer un sport était d’avoir des amis. J’avais deux ans quand j’ai joué au tennis pour la première fois et, apparemment, je voulais jouer avec tout le monde.

J’ai juste demandé et demandé et demandé et dérangé les gens de jouer avec moi “, a révélé Haase lors de son apparition sur Tennis with an Accent, comme l’a révélé Oleg S / Twitter. Haase, désormais classé n ° 169 dans le monde, a fait un solide commencer la saison mais sa forme a chuté.

Haase a commencé la saison avec une sortie de première ronde au Bangkok II Challenger, mais a ensuite atteint la finale au Bangkok III Challenger une semaine plus tard. Après avoir terminé deuxième du Bangkok III Challenger, Haase n’a jamais remporté de matchs consécutifs avant la suspension de la saison.

Haase était sur une séquence de trois défaites consécutives avant de battre le Kazakhstan Mikhail Kukushkin lors d’un match de Coupe Davis. Lors de son dernier tournoi disputé, les Néerlandais ont perdu au deuxième tour face au Challenger Nur-Sultan.