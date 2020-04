Robin Soderling et l’histoire poignante de la fin de sa carrière

L’histoire de Robin soderling Il ne peut pas être écrit sans se souvenir de ce qui s’est passé le 31 mai 2009 à Paris. Rafa Nadalpropriétaire et seigneur de l’argile de Roland Garros, a chuté de façon surprenante contre le Suédois en huitièmes de finale. Aujourd’hui encore, au milieu de 2020, un seul homme de plus a pu répéter un tel exploit et ce n’est autre que Novak Djokovic. Par la suite, Soderling a commencé à se faire un nom sur le circuit et à participer aux finales du Grand Chelem. Ses coups plats (très plats) et sa puissance depuis le bas de la piste effrayaient tout le monde mais en 2011, une maladie l’arrêta court, la mononucléose.

Il n’avait que 27 ans, mais personne ne pouvait imaginer la fin de la carrière suédoise. Il était au sommet de sa carrière et nous ne pouvons jamais savoir ce qui serait arrivé à Robin si la mononucléose lui avait permis de participer. S’exprimant au nom de Derrière la raquette, Soderling raconte comment il a vécu ce processus et combien il lui a été difficile de passer du toucher du ciel avec ses doigts après avoir remporté Rafa à Paris, à ne même pas pouvoir sortir du lit et se demander ce qu’il adviendrait de son l’avenir. Une histoire déchirante.

“La retraite a été une décision extrêmement difficile. J’ai joué mon dernier match à 27 ans. Il me restait encore de nombreuses années de tennis et j’étais au meilleur moment de ma carrière quand j’avais une mononucléose. On m’a diagnostiqué stressé, fatigué et épuisé.” Malgré cela, j’ai continué à jouer mais je suis tombé malade à tout moment parce que mon système immunitaire était faible. Dans mon esprit, je savais que quelque chose n’allait pas. Bien que j’ai bien joué, j’ai eu beaucoup de hauts et de bas, jusqu’à ce que je contracte la combinaison. Les entraînements avec mon mauvais système immunitaire m’ont affecté. La combinaison était la dernière chose que mon corps pouvait supporter.

Les médecins disent que je l’ai eu pour la première fois à Indian Wells 2011. Ce n’était pas mal au début, mais ça a empiré après mon dernier tournoi à Bastad. Je n’ai pas pu sortir de la maison en six mois. Ce n’est qu’après un an que j’ai commencé à me sentir mieux. J’ai pu m’entraîner un peu mais avec une intensité croissante, les symptômes sont revenus. J’étais fatigué et fiévreux. J’ai essayé de revenir dans trois années différentes, mais je n’ai pas pu y arriver. C’était très frustrant. J’ai payé un lourd tribut dans mon esprit et accepté que je ne pourrais peut-être plus jamais retourner au tennis.

Quand j’ai finalement accepté la décision d’arrêter, c’était difficile, mais c’était aussi un soulagement. Je n’avais plus à me battre pour retourner vivre dans cette incertitude. C’est alors que j’ai pu réfléchir à la façon dont j’allais vivre ma vie à nouveau. Au début, c’était bizarre, car je n’avais plus à penser au tennis. Cela ne me dérangeait plus de rentrer. Lorsque vous êtes très malade, vous vous rendez compte que votre santé est la chose la plus importante. C’est drôle, car durant ma carrière, le tennis était la seule chose qui m’importait. À l’époque, je voulais juste me rétablir.

Plus tard, j’ai commencé à regarder le tennis à la télévision et j’ai vu les joueurs contre qui je jouais à l’époque. J’ai recommencé à vouloir reprendre la piste en compétition. Mentalement, c’était furo. Il m’a fallu cinq ans pour reprendre l’entraînement comme je le souhaitais. Après si longtemps, il avait déjà l’impression que trop de temps s’était écoulé pour revenir et qu’il n’avait pas l’énergie pour le faire non plus.

Il y a des moments où je me blâme, quand je souhaite pouvoir prendre du recul et ne pas prendre les choses si au sérieux. J’ai vécu dans cette bulle où tout était tennis. Maintenant, je ne le vois que comme un sport. Mon problème était que je n’avais pas ce bouton marche / arrêt. Je ne pouvais pas changer mon état d’esprit entre les matchs, les séances d’entraînement et les temps hors piste. Il n’y a pas de temps hors saison au tennis. C’est un sport qui ne vous permet pas de vous déconnecter et même en vacances, vous devez prendre soin de votre corps.

Si je regarde en arrière maintenant, j’aurais aimé avoir pensé à plus que du tennis. J’aimerais avoir étudié quelque chose quand j’avais 20 ou 21 ans, quand j’ai commencé à penser à ce que je ferais après avoir quitté le tennis. Les carrières de tennis ne sont pas longues et la fin arrive plus vite que vous ne le pensez. Avoir quelque chose à penser en dehors du tennis vous permet de vous détendre. Je pensais que je devrais juste penser au tennis, respirer le tennis tout le temps. Je pense que ce n’est pas la bonne formule.

Les gens se souviennent toujours quand j’ai battu Nadal à Roland Garros 2009. C’était une sensation géniale. Je pense que personne au monde ne s’attendait à ce que je gagne ce match. C’était étrange, car juste après la poignée de main, j’ai réalisé que ce n’était pas la finale. Je me suis dit: “Ne sois pas très heureux, ne te détends pas.” Il ne voulait pas être ce type qui a battu Rafa mais qui a ensuite perdu en finale. Je voulais être concentré parce que si vous vous détendez, vous perdez facilement un match.

À l’époque, je ne savais pas ce que j’avais accompli. Quand je suis arrivé au vestiaire, j’avais environ 350 messages et c’est là que j’ai commencé à réaliser que c’était génial. J’apprécie le soutien que j’ai eu ce jour-là et que je dois encore gagner ce match mais la vraie histoire est Nadal. Nous ne verrons plus personne gagner 12 fois Roland-Garros. “

