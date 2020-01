«Rod Laver Arena est mon stade préféré au monde»

Le champion en titre de l’Open d’Australie Novak Djokovic est en toute sécurité pour sa huitième demi-finale à Melbourne, battant Milos Raonic 6-4, 6-3, 7-6 en moins de trois heures pour établir un affrontement à succès avec Roger Federer. C’était une autre performance solide comme le roc du septuple vainqueur de Melbourne, apprivoisant bien ses tirs et tirant toute la puissance du tir initial de Milos pour l’arrêter sous les 20 as.

Raonic avait besoin de beaucoup plus que cela pour avoir une chance contre un adversaire aussi fort, avoir à jouer contre 16 chances de pause et repousser 14 d’entre eux pour éviter une catastrophe totale et rester en contact dans le troisième set. Djokovic n’a jamais perdu de service et il s’est concentré sur un niveau élevé tout le temps, déterminé à défier Milos à chaque match retour et à faire la différence avec ses coups de fond et le tir initial ainsi que le Canadien n’a pas réussi à lire ou à contrôler.

Comme de nombreuses fois auparavant, le légendaire Rod Laver était là pour regarder Novak, recevant des paroles aimables du Serbe après le match alors qu’il se sentait honoré de concourir devant un si grand champion dont le stade tire son nom.

Exprimant son amour pour la Rod Laver Arena et l’Open d’Australie en général, Djokovic a une fois de plus souligné que c’était son terrain de jeu préféré et le tournoi, aimant toujours descendre et jouer à Melbourne Park où il a remporté la première couronne majeure en 2008.

“Je suis honoré d’avoir Rod Laver ici ce soir pour notre match; merci beaucoup d’être venu. Cela ajoute plus de pression, en voyant Rod et toutes les autres légendes assis dans la boîte et nous regarder jouer. J’ai eu la chance de jouer à un tel niveau depuis tant d’années et c’est sans aucun doute mon terrain et tournoi préféré, j’adore être ici. ”