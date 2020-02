Rod Laver révèle un petit secret sur les jeux de tennis de William et Kate

Le prince William et son épouse Kate Middleton sont connus pour profiter d’une saine compétition lorsqu’il s’agit de sports entre eux deux – et il semble que la duchesse soit capable de battre le prince William au tennis. La légende australienne Rod Laver a déclaré au Mail Online: «J’avais rencontré William et Kate à quelques reprises, et dans la Royal Box, vous avez la possibilité de discuter un peu avec eux.

Ils jouent au tennis les uns contre les autres. William m’a dit qu’il ne pouvait pas la battre. “Middleton a travaillé ses compétences en tennis au Hurlingham Club à Londres. Le premier né du couple, Price Goerge, qui a 6 ans, a pris des leçons privées de la légende suisse Roger Federer au Middleton. maison familiale à Bucklebury.

Federer était un ami de la famille des Middleton et lui et sa femme Mirka ont assisté au mariage de Pippa Middleton avec James Matthews en 2017. Federer avait déclaré aux journalistes l’année dernière: “À ce stade, il s’agit simplement de toucher le ballon.

C’est déjà bien. Même chose avec mes garçons. “Quand on lui a dit qu’il était le joueur préféré de Prince George, Federer a dit:” Je pense que j’ai un petit avantage que j’ai réellement passé du temps, vous savez, avec lui. Alors peut-être que je suis le seul joueur qu’il ait jamais rencontré, alors vous avez une petite longueur d’avance pour savoir qui est votre joueur préféré.

Regardez, c’est un garçon mignon. J’adore voir qu’ils adorent le tennis ou le sport. Absolument. Tu sais, sa maman a toujours aimé le tennis. C’est ça. J’espère qu’il dira toujours la même chose dans quelques années. ”