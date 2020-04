Rod Laver soutient Roger Federer

Roger Federer et Rod Laver ont été reconnus comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, dominant à différentes époques mais avec la même efficacité et élégance dans leurs coups. Il y a eu un respect mutuel entre deux géants du tennis depuis qu’ils se sont rencontrés pour la première fois, Roger désignant toujours Rod comme un possible joueur de GOAT et l’Australien qui était plus que prêt à regarder les matchs de Federer, même à partager cour avec lui au Rod Laver Arena de Melbourne en 2014.

Ces dernières années, Laver et Federer ont uni leurs forces dans la Laver Cup, la légende australienne soutenant l’événement nouvellement créé qui porte son nom et appréciant les matchs et la remise des trophées. Mercredi, le All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats ont décidé d’annuler la prochaine édition de Wimbledon pour la première fois depuis 1945, avec un coronavirus arrêtant tous les tournois de tennis depuis Indian Wells.

Ainsi, Roger Federer ne participera pas au tableau principal du simple messieurs dans la cathédrale du tennis pour la première fois depuis 1998 (il a remporté le titre junior cette année-là), partageant sa tristesse avec tous les autres joueurs qui manquent tous le plus important. événement de tennis dans le monde.

Laver a laissé un message chaleureux à Roger Federer sur Twitter, en espérant que lui et sa famille soient en sécurité et en espérant revoir Roger au All England Club en 2021. Roger a remporté huit titres à Wimbledon depuis 2003, perdant une finale mémorable face à Novak Djokovic en juillet dernier après avoir gaspillé deux balles de match.

“Vous rendez les choses faciles, Roger. J’espère que vous et votre famille allez bien et en sécurité. Je suis vraiment désolé de voir Wimbledon annulé aujourd’hui, mais cela passera et notre grand match réapparaîtra. Au plaisir de revoir tout le monde.”