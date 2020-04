Roddick analyse les propos de Djokovic sur la vaccination

Andy Roddick, une toute nouvelle signature récente de Tennis Channel, a abordé les dernières nouvelles dans le monde du tennis masculin, dont certains ont encore une fois eu les meilleurs joueurs en tant que protagonistes. Tout d’abord, celle d’Austin a apprécié la proposition d’aide aux joueurs de tennis ayant les problèmes les plus économiques, les plus mal classés du moment, qui inclut que les meilleurs joueurs du monde mettent de l’argent de leur poche. Plus tard, l’ex-numéro 1 du monde a analysé les mots, déjà récemment nuancés, de Novak Djokovic, réticents à vacciner comme méthode tout à fait nécessaire pour revenir concourir sur le circuit.

En tant qu’ancien joueur, Roddick reconnaît que toute idée, si elle est défendue et développée par les meilleurs, aura un impact beaucoup plus puissant et immédiat sur l’ensemble du circuit, comme c’est le cas pour l’aide aux joueurs de tennis les plus touchés par la pandémie. “Les meilleures idées seront plus fortes lorsque les leaders de notre sport les défendront, que ce soit sur la piste ou en dehors de la piste. Novak, Rafa et Roger l’ont toujours fait. Je veux voir ce qui se reflète dans ces intentions et jusqu’où l’aide ira.” du Grand Chelem. Ils représentent 81% des revenus du tennis, ils doivent donc apporter une part importante à cette proposition. “

En ce sens, Roddick pense que l’échelle utilisée aurait pu être différente. “J’envoyais un texto à Roger quelques jours après avoir bien lu la proposition. Sur la base du classement, elle est excellente, mais j’ai dit qu’il devrait peut-être y avoir un critère différent, pour définir et référencer les dirigeants de des prix en espèces. Et ce serait peut-être une meilleure façon d’équilibrer les contributions. Par exemple, quelqu’un comme Murray paierait en tant que top-5. D’un autre côté, j’espère qu’il y aura un mouvement pour que les anciens joueurs s’impliquent également. ” .

Un peu plus de bruit a créé son avis sur les vaccins, contrairement à l’avis de Novak. Le Serbe a nuancé dans les pages du «New York Times» ses propos, plus prudents, mais toujours méfiants à l’égard d’un vaccin comme méthode nécessaire pour concurrencer à l’avenir. Roddick pense qu’ils seront nécessaires, en désaccord avec les Balkans. “Je ne suis pas obligé d’être d’accord avec le système de croyances de quelqu’un, même si je le respecte. L’essentiel n’est pas de savoir s’il croit ou non aux vaccins, mais s’il s’agit de la chose la plus sûre pour que le tennis soit célébré à l’échelle mondiale. Et ce sera avec des tests et des vaccinations qui nous permettront de revenir à ce que nous savons être normal. Je n’ai pas à être d’accord avec sa position. Il sait qu’il devra prendre une décision. Je serai curieux de voir à quel point ses croyances sont profondes sur ce sujet et si vous allez vous absenter du Grand Chelem parce que vous ne voulez pas vous faire vacciner. “

