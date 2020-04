Roddick explique la raison de la domination de Rafael Nadal à Paris

Du fait de la suspension de la tournée, Rafael Nadal est certainement pénalisé par l’impossibilité de jouer sur terre battue, à l’exception des espoirs de reprises en fin de saison. Le treizième triomphe à Paris lui aurait garanti la liaison avec Roger Federer, tandis qu’une éventuelle annulation la repousserait à l’année prochaine.

Le jour de la finale de 2021 aura déjà 35 ans et il n’est jamais arrivé que Roland Garros ait été remporté par un joueur de plus de 35 ans. Le plus ancien vainqueur reste Andres Gimeno, qui en 1972 avait 34 ans, 9 mois et 19 jours.

L’annulation de Monte-Carlo et de Madrid, entre autres, lui a enlevé la possibilité d’augmenter son butin de Masters 1000. Actuellement, il est en tête du classement spécial avec 35 titres, un de plus que Djokovic (Federer est désormais hors jeu, à 28 ans). ).

L’ancien n ° 1 mondial Andy Roddick a expliqué la raison de la domination de Nadal à Paris. “Cela devient un peu difficile lorsque la balle commence à rebondir”, a-t-il déclaré dans une interview à Tennis Channel. «Il traverse le terrain en quelque sorte, il ajoute 2 à 3 pieds de terrain de chaque côté juste en raison de l’endroit où la balle rebondit.

Cela fait mal à tout le monde, cela vous donne l’impression que vous devez servir 85% des premières portions pour être en mesure de passer à travers votre propre jeu de service. Je lui ai dit de ne pas être victime du moment, il y a une grande différence entre 2 et 8. Et il s’avère que j’avais raison, Rafa n’a pas remporté 8 titres de Roland Garros », a-t-il conclu.