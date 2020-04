Roddick explique les changements que l’entraîneur Norman a apportés au match de Stan Wawrinka

Au cours de sa carrière, Stan Wawrinka a remporté 16 titres ATP, dont trois tournois du Grand Chelem (l’Open d’Australie 2014, le Roland Garros 2015 et l’US Open 2016) et le Monte Carlo Masters 1000 en 2014. En tant que concurrent pour la Suisse, Wawrinka a remporté médaille d’or en double aux Jeux olympiques de Beijing 2008 avec son coéquipier Roger Federer, et a également joué un rôle déterminant dans la victoire de l’équipe suisse à la Coupe Davis 2014.

Wawrinka considère l’argile comme sa meilleure surface préférée et son service et son revers ses meilleurs coups. John McEnroe a dit un jour que Wawrinka avait l’un des revers les plus puissants de tous les temps, et en 2009, il l’a décrit comme ayant “le meilleur revers à une main du jeu”.

Il a été décrit par The Economist comme “le grand retardataire du tennis”, en raison de son succès tard dans sa carrière. L’ancien numéro un mondial, Andy Roddick, a expliqué les changements que l’entraîneur Magnus Norman a apportés au match de Wawrinka.

“Stan avait prouvé qu’il était capable de battre les meilleurs joueurs sur les plus grandes scènes de l’Open d’Australie 2014”, a déclaré Roddick dans une interview avec Tennis Channel. “Le plus grand changement que j’ai remarqué a été le retour au premier service”, a ajouté A-Rod.

«Il avait l’habitude de faire d’énormes coupures sur tout, jusqu’à ce que je passe par un jeu de service et que je n’ai pas vraiment à faire grand-chose. Il toucherait un vainqueur et manquerait ensuite quatre retours. Norman l’a vraiment maîtrisé lors de ces retours au premier service, où il obtenait beaucoup plus de points, ce qui lui a permis d’ouvrir un peu plus les épaules », a-t-il conclu.