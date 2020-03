Roddick révèle quand il savait que Federer, Nadal et Djokovic étaient d’une autre planète

Andy Roddick a annoncé sa retraite du tennis en 2012, archivant sa carrière avec un titre de Slam (l’US Open), 32 trophées sur le circuit ATP et une Coupe Davis défendant les couleurs des États-Unis. Malheureusement pour lui, il s’est retrouvé à jouer à la même époque que les monstres sacrés Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal.

‘A-Rod’ a atteint quatre autres finales du Grand Chelem (Wimbledon en 2004, 2005 et 2009, et l’US Open en 2006), s’inclinant à chaque fois contre l’ennemi juré Roger Federer. Roddick a été classé dans le top 10 de fin d’année pendant neuf années consécutives (2002-2010) et a remporté cinq titres des Masters Series au cours de cette période.

Roddick a été intronisé au Temple de la renommée internationale du tennis le 22 juillet 2017 aux côtés de Kim Clijsters de Belgique. Dans une récente interview, l’Américain a révélé une fois réalisé que Djokovic, Federer et Nadal avaient fait passer le jeu à un autre niveau.

“Quiconque dit que quelqu’un peut passer de cinq à vingt ans vous ment”, a déclaré l’ancien numéro 1 mondial sur Tennis Channel. “Je ne pense tout simplement pas que cette conversation semble réelle. J’ai l’impression que ces gars-là jouent à la Xbox parfois comme ils le font dans leur entreprise.

Je me souviens d’avoir joué à Novak en 2012 au deuxième tour des Jeux olympiques. Je n’étais pas classé, mais j’avais remporté deux des trois derniers tournois auxquels j’avais participé, je me sentais donc bien et je sentais que Wimbledon était un endroit où je pouvais encore courir un peu.

Novak est quelqu’un contre qui j’avais un record décent à ce moment-là et il m’a battu comme un tambour. J’étais comme un enfant sur le terrain. J’en ai perdu deux et deux sur l’herbe. Je servais la moyenne – ce n’est pas bon de le faire contre Novak.

Il m’a juste battu comme un tambour. Ce fut l’une des premières fois que je me disais, ce jeu devient un peu différent de ce à quoi j’étais habitué. Ces gars viennent d’une autre planète en ce moment. Celui-là est rentré chez moi. La façon dont il jouait à ce moment-là m’a ouvert les yeux. ”