Rodionov monte 194 place dans l’ATP

Le numéro 3 mondial porte actuellement le drapeau autrichien. Se rapprocher d’élever son premier grand, Dominic Thiem Il est en passe de devenir le meilleur joueur de l’histoire du pays, même s’il a encore des étapes à accomplir pour atteindre ce que Thomas Muster – Roland Garros 1996 et numéro 1 mondial – a atteint il y a près de 20 ans. Le cas est que, au cours des dernières semaines, une brillante progression s’est produite, supervisée précisément par Wolfgang Thiem, Le père de Dominic, et conseillé par Javier Frana, qui depuis quelques semaines maintenant, et depuis que j’ai arrêté de commenter ESPN, fait grandir le talent de Jurij Rodionov.

Actuel numéro 168 mondial, l’Autrichien de 20 ans occupait la 362ème position le 3 février, en hausse, en un mois, de 194 places au tableau, une barbarie. Comment? En marquant deux titres Challenger et d’autres demi-finales, au cours d’un mois crucial de sa carrière, le tremplin vers un nouveau statut qu’il espère, compte tenu de sa jeunesse, continuera de s’améliorer rapidement et progressivement. Dans des déclarations à l’ATP, Rodionov, né en Allemagne mais résidant en Autriche, identifie cette amélioration par le travail qu’il fait avec ses entraîneurs.

Le père de Frana et Thiem garde leur croissance

«Je voulais entendre mon corps; Écoutez les entraîneurs et les autres personnes autour de moi qui me connaissent et connaissent mon tennis. Avant, c’était plutôt «Je me connais mieux, je peux le faire moi-même», mais parfois écouter d’un point de vue différent peut être très bénéfique et cela m’a beaucoup aidé ces derniers mois. »Gaucher et puissant, l’arrivée de Frana semble Après avoir connecté certains domaines de votre jeu jusqu’à ce que vous vous habituiez à la victoire sur le Challenger Tour.

«Avant, je me battais pour avoir le bon rythme et la bonne mentalité. Et je pense que Javier m’a vraiment aidé dans ce domaine. J’ai toujours su qu’il était un bon joueur de tennis, mais pour une raison quelconque, en 2019, il ne jouait pas de son mieux dans les tournois. Avec Javier, j’ai un entraîneur talentueux et expérimenté de mon côté. Je pense que cela a fait une différence, surtout à Morelos. Je ne jouais pas de mon mieux, mais mentalement j’étais le joueur le plus fort. Je pense que c’était la différence clé. Chaque match était un match difficile Les trois derniers matchs se sont déroulés en trois sets et je pense que j’étais un peu plus cohérent et le plus solide à la fin (…) Wolfgang est le père d’un des meilleurs joueurs de tennis du monde en ce moment et Javier Frana est un extop-30 qui peut évidemment m’aider. Ils me donnent un gros coup de pouce si je me tais et les écoute. “

Ce rebond du classement lui a valu d’être le numéro 5 de la Course à Milan pour les moins de 21 ans, un objectif qui commence à être perçu comme réalisable. “C’est l’un de mes objectifs cette année, car c’est la dernière année que je peux le jouer. Ce serait énorme de jouer là-bas, c’est une motivation. Je suis très fier d’être de retour, d’être moi-même et de participer à nouveau très bien. Avoir le sentiment de gagner à nouveau me fait du bien. Je suis soulagé d’être de retour. Je veux m’améliorer désormais, je veux travailler plus dur et voir où ce chemin me mène. “

