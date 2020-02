Roger Federer, 18 ans, perd sa première finale ATP à Marseille après un thriller

Fin 1999, Roger Federer était l’un des trois plus jeunes joueurs du top 100, avec Lleyton Hewitt et Andreas Vinciguerra, remportant 13 matchs ATP et terminant avec un titre Challenger à Brest. Un jeune de 18 ans a déjà fait ses preuves sur les surfaces intérieures rapides, équipé d’un service en plein essor, de coups de fond pointus et de capacités d’attaque qui ont fait de lui le joueur à battre dans les années à venir.

La saison suivante représentait un autre grand pas en avant dans la jeune carrière de Roger, remportant 36 victoires ATP en 2000 pour entrer dans le top 30 et atteignant deux finales ATP à Marseille et à Bâle, toutes deux sur une surface intérieure. Le natif de Bâle a connu un début de saison chancelant, remportant quatre des huit premières rencontres, dont la troisième ronde à Melbourne et une belle victoire sur Mark Philippoussis en Coupe Davis.

La semaine suivante, Roger était à Marseille où il a disputé la première finale de l’ATP contre son compatriote Marc Rosset le 13 février, s’inclinant 2-6, 6-3, 7-6 en un peu moins de deux heures. Federer a battu Antony Dupuis 6-4, 6-4 en seulement 72 minutes au premier tour, se brisant une fois et marquant trois becs de l’autre côté pour passer aux 16 derniers où il a renversé un futur champion de l’Open d’Australie Thomas Johansson 6-3 , 6-2 en 63 minutes rapides pour la place dans les quarts.

Le jeune n’a perdu que 15 points en neuf matchs de service, sans jamais faire face à un point de rupture et en utilisant le fait que Johansson n’a pas pu décrocher le premier service, le cassant trois fois pour rester sur la course au titre. Ivan Ljubicic attendait dans les quarts et Federer a dû travailler beaucoup plus dur cette fois-ci, battant le Croate 6-2, 3-6, 7-6 en deux heures et sept minutes après un grand combat dans le set décisif pour la place dans la demi-finale.

Là, le Suisse a évincé Fabrice Santoro 7-6, 7-5 en une heure et 34 minutes, jouant contre seulement deux chances de pause et maîtrisant le Français dans les phases finales des deux sets pour se qualifier pour sa première finale ATP. Federer a fait le meilleur départ possible contre Rosset lors de la première finale de l’ATP entièrement suisse, mais n’a finalement pas réussi à remporter le premier titre de l’ATP et a dû attendre près d’un an pour changer cela.

Le jeune a éclaté dans le match d’ouverture du match et a porté l’avance à 4-1 lorsque Rosset a pulvérisé une erreur de coup droit dans le cinquième match, remportant le premier match avec trois gagnants à 5-2 après 30 minutes. Marc a rebondi dans le deuxième set, assurant une pause à 2-1 lorsque Roger a envoyé un coup droit long et retenu amoureux quelques minutes plus tard pour cimenter la tête et sceller l’affaire avec un vainqueur de la volée à 5-3 pour envoyer le choc dans un décideur.

Ils y sont restés au coude à coude jusqu’à 4-4 lorsque Roger a réussi un revers facile pour donner le service et permettre à Marc de servir pour le titre. Jouant contre la balle de match dans ce dixième match, Federer a renvoyé un vainqueur de retour pour le repousser, en effaçant deux autres avec des vainqueurs de revers avant de revenir en arrière après une double faute coûteuse de Rosset pour rester en vie.

Au bris d’égalité, deux vainqueurs de service ont poussé Marc 5-2 avant une autre double faute qui a maintenu Roger en lice, les deux se tenant à deux points de la victoire à 5-5. Rosset a progressé de 6-5 avec un vainqueur de service et a obtenu le titre au 12e point après une énorme erreur de coup droit de Roger qui n’a pas pu l’emporter dans les derniers instants et voler le titre à son bon ami.