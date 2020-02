L’avenir du tennis s’annonçait très prometteur au début du nouveau millénaire, avec des joueurs comme Lleyton Hewitt, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick et Roger Federer défiant les maîtres de la “vieille école” comme Pete Sampras et Andre Agassi.

Safin a remporté la couronne de l’US Open à l’âge de 20 ans et Hewitt est devenu le plus jeune du monde. 1 de l’histoire aussi à l’âge de 20 ans, avec Roger Federer qui devait encore faire irruption sur la scène et se faire un nom. La progression du super talentueux Suisse a été un peu plus lente mais régulière comme un rocher à la fois, améliorant à la fois son jeu et sa position de classement chaque mois passé sur le Tour et commençant à se battre pour les titres notables.

Roger a remporté son premier titre Masters 1000 à Hambourg 2002 pour entrer dans le top 10 pour la première fois le lendemain, sans jamais quitter ce groupe entre octobre 2002 et novembre 2016! Federer a réalisé une saison décisive en 2003, remportant sept titres, dont son premier majeur à Wimbledon et la Masters Cup, avant de se classer deuxième en 2004, juste derrière Andy Roddick.

L’écart entre deux jeunes n’était pas si grand et ils se battaient pour la première place déjà à l’Open d’Australie lorsque Marat Safin a gâché les plans de l’Américain, laissant Roger revendiquer le trône de l’ATP après la victoire en demi-finale sur Juan Carlos Ferrero.

De plus, le Suisse a fait tout son possible pour remporter son premier titre de l’Open d’Australie après avoir battu Safin en finale, obtenant deux honneurs significatifs en une journée. Le 2 février 2004, Federer est devenu la figure dominante du Tour pendant les quatre années et demie suivantes, se tenant au sommet du monde du tennis masculin avec un seul rival sérieux qui aurait réussi à le détrôner à l’été 2008.

Avec ces 1000 points de Melbourne, Roger était désormais fermement devant Juan Carlos Ferrero et Andy Roddick, creusant l’écart sur les rivaux les plus proches même s’il avait encore du mal à trouver de la cohérence au niveau du Masters 1000.

Roger a disputé 95 matchs en 2003, réduisant le nombre à 80 en 2004, remportant 11 titres (dont trois Masters 1000) de 17 tournois et élevant la barre trop haut pour aucun de ses partisans. Mighty soulagé après avoir remporté ce numéro mondial.

1 place en tant que 23e joueur depuis 1973 pour y parvenir, Roger s’est transformé en une machine toujours prête à donner le meilleur de lui-même sur le terrain, choisissant soigneusement son emploi du temps et restant à des kilomètres devant tous les adversaires.

Le Suisse a été le joueur à battre pendant 237 semaines consécutives avant l’été 2008 lorsque Nadal l’a détrôné après quatre ans et demi, améliorant son jeu hors terre battue pour égaler les performances de Roger. Plus de 14 ans après être devenu le meilleur joueur du monde, Federer a pu répéter cela en 2018, se battre pour le trône avec Rafael Nadal comme il y a plus de dix ans et obtenir des records d’âge de classement qui prendront quelques coups.

À 38 ans, Federer est toujours parmi les meilleurs joueurs du monde, se qualifiant pour la demi-finale des finales ATP en novembre et cette semaine à l’Open d’Australie, prêt à défier des adversaires beaucoup plus jeunes et à rester dans le top 10. aussi longtemps que possible.