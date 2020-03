“Roger Federer a du talent, mais aussi un bon environnement autour de lui”

81 ans Peter Hausherr, le joueur suisse le mieux classé au classement ITF Singles 80+, a parlé de Roger Federer dans une récente interview: «Federer est un coup de chance. Au-delà de son talent, il a également un bon environnement autour de lui. “Actuellement, hors du circuit ATP avec une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale, Roger reviendra sur le circuit pendant la saison gazonnée, à moins que la propagation de Covid-19 ne mette tournois à risque.

Hausherr a également parlé de son amour de longue date pour le tennis, qui semble ne jamais finir: “J’ai commencé les compétitions en 1954 à l’âge de 16 ans environ. J’ai été cinq fois champion de simple en Argovie, trois fois en double. et deux en double mixte.

J’ai également réussi à rejoindre l’équipe nationale et cela m’a permis de participer aux compétitions nationales de Suisse. Plus tard, j’ai recommencé à jouer et j’ai réalisé que j’étais encore capable. Il m’arrive parfois de comparaître avec des personnes de moins de quinze ans par rapport à moi. “

Malgré son âge, Hausherr n’a jamais perdu sa motivation: “Il y a deux ans, j’ai déchiré le tendon d’Achille, et ce fut un moment très difficile. Habituellement, cependant, je suis toujours très bien physiquement. Ma saison a commencé de manière positive.

Quand je sors sur le terrain, je le fais pour gagner. “Les tournois ATP ont été suspendus pendant six semaines, et maintenant la WTA a également décidé de suspendre les tournois féminins jusqu’au 2 mai au moins. Pour l’instant, nous savons que les joueuses devraient revenir le tribunal dans les premiers jours de mai, mais cela dépendra de la propagation du Coronavirus.