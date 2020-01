Roger Federer a estimé qu’il n’avait que 3% de chances de battre Novak Djokovic

Le numéro 3 mondial Roger Federer ne se donnait pas trop de chances de battre le champion en titre Novak Djokovic avant leur affrontement en demi-finale de l’Open d’Australie. Federer, qui visait à remporter son septième titre à Melbourne Park, n’a pas réussi à atteindre la finale de l’événement après avoir perdu contre Djokovic alors que le Serbe a gagné en sept sets 7-6 (1) 6-4 6-3.

Après avoir échoué à convertir l’une de ses trois chances de balle de break pour une avance de 5-1 en double pause au premier set, le niveau de Federer a chuté alors que le Serbe a commencé à jouer beaucoup mieux et a finalement fait le travail en trois sets. “Aujourd’hui a été horrible, de passer par ce que j’ai fait”, a déclaré Federer aux journalistes après le match, selon Metro UK.

“Belle entrée, belle expulsion, et entre les deux est à oublier parce que vous savez que vous avez 3% de chances de gagner.” Vous savez, je dois y aller. On ne sait jamais. Mais une fois que vous pouvez le voir venir, que ça ne marchera plus, c’est difficile.

“Non, regardez à la fin de la journée, je suis très heureux. Je pense que j’ai globalement bien joué. Je sais que je peux jouer mieux. En même temps, je sais que je peux jouer bien pire. Sans tournois au préalable, je pense c’est un très, très bon résultat. ”