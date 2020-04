Roger Federer a été dévasté après l’annulation de Wimbledon

Le Britannique Tim Henman s’est entretenu avec Roger Federer après l’annulation de Wimbledon et le Suisse a été dévasté mais a tout à fait compris la décision d’annuler les Championnats. Le 1er avril, Wimbledon a été annulée en raison de l’épidémie de coronavirus et pour la première fois depuis 1945, les championnats n’auront pas lieu dans une année civile.

L’annulation de Wimbledon a été un coup dur pour les chances de Federer de remporter un autre Grand Chelem, car le Suisse aura 39 ans en août prochain. Federer, huit fois record champion de Wimbledon, a raté deux balles de match consécutives lors de la finale de l’année dernière aux Championnats contre Novak Djokovic.

Henman, ancien quadruple demi-finaliste de Wimbledon, est l’un des membres seniors du All England Club. “C’est la même chose pour tout le monde. Parlant à d’autres joueurs, quelqu’un comme Federer arrive sûrement à la fin de sa carrière et l’opportunité à Wimbledon a été supprimée cette année”, a déclaré Henman, par Metro UK.

“Je pense qu’il a dit qu’il était dévasté mais qu’il comprenait la décision. Cela affectera beaucoup de gens de différentes manières, mais il est important de garder une perspective à ce sujet également.” J’ai parlé à Andy, Roger plusieurs fois. et Feliciano Lopez qui participe au tournoi de Madrid.

Et quelques SMS avec Tommy Haas. J’ai beaucoup parlé à Paul Annacone aux États-Unis. Jim Courier aussi. «C’est une période très difficile et personne ne le sait vraiment. Nous devons juste rester assis, suivre les directives et rester en bonne santé, espérons-le, et nous y parviendrons.

Tout le monde était à 100% compréhensif. Les gens commençaient à attendre la décision. 100% dans tous les domaines. “Cela va avoir un impact. Ce n’est pas idéal mais je pense qu’il est très important de garder une perspective. C’est un retard dans le tennis, c’est un retard dans la carrière des gens mais certains d’entre eux auront de nombreuses opportunités dans le futur.”