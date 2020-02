Roger Federer a été testé pour dopage 29 fois en 2019

L’ancien numéro un mondial Roger Federer a été testé 29 fois pour dopage au cours de la saison 2019, par Blick. Le Suisse a été testé neuf fois lors de tournois et 20 fois en privé. Le record 20 fois champion du Grand Chelem est resté propre et a encore une fois terminé une saison sans test positif pour le dopage.

Federer, désormais classé n ° 3 mondial, a connu une autre saison réussie en 2019. Le Suisse a réalisé six finales et remporté des titres à quatre reprises. Le joueur de 38 ans a tout gagné aux Miami Masters, Dubaï, Halle et Bâle alors qu’il a terminé deuxième aux Indian Wells Masters et à Wimbledon.

Federer n’a pas réussi à remporter son 21e titre du Grand Chelem à Wimbledon alors qu’il a subi une défaite déchirante en finale contre le numéro un mondial Novak Djokovic. Federer, huit fois record champion de Wimbledon, a raté deux balles de match consécutives sur son service alors que Djokovic a remporté une finale épique en cinq sets.

En ce qui concerne cette saison, la seule apparition de Federer est venue à l’Open d’Australie – où il a fait la demi-finale. Le Suisse a subi une opération au genou la semaine dernière et il devrait reprendre ses activités pendant la saison de gazon.