Roger Federer a fait perdre son sang-froid au président britannique Bercow chaque fois qu’il avait perdu un match

John Bercow, président de la Chambre des communes entre 2009 et 2019, aurait du mal à faire face à Roger Federer, son joueur de tennis préféré, perdant un match. Un nouveau livre intitulé “John Bercow: Call to Order” a révélé de nombreux moments controversés qui ont révélé un visage plus dur du politicien.

Sebastian Whale, l’auteur de la biographie, a inclus des affirmations de certains anciens employés de Bercow, soulignant de nombreux épisodes d’intimidation de son temps passé en tant que président. Un tel épisode a eu lieu lors d’un voyage qu’il a eu avec Kate Emms, sa secrétaire privée.

John Bercow a blâmé Kate après que son dentifrice a été confisqué par le personnel de sécurité de l’aéroport. En retour, John a décidé de ne pas dire un seul mot à son compagnon pendant les neuf heures de vol qui ont suivi l’incident. D’autres allégations – d’un ancien employé de Commons – affirmaient que Bercow “jetterait un paddy” si Roger Federer perdait un match.

Comme le joueur suisse de 38 ans est le joueur de tennis préféré de John, le politicien pouvait être vu de mauvaise humeur chaque fois que Federer avait une dure journée sur le terrain. “Tu saurais dans quoi tu marcherais ce matin-là …

il jetterait un paddy – tamponner, claquer des portes, crier “c’est écrit dans le livre. John Bercow est connu comme un grand fan du monde du tennis. Il a même écrit un livre intitulé” Tennis Maestros “en 2014. Dans son livre,” Bercow décrit les réalisations de vingt héros de tennis de tous les temps et suggère un temple de la renommée du point de vue sans honte de l’enthousiaste à vie ».